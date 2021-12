Maroc: La lutte contre la radicalisation en ligne chez les jeunes au menu d' une conférence à Rabat

La lutte contre la radicalisation en ligne chez les jeunes était au centre d'une conférence internationale, tenue mercredi à Rabat, à l'initiative de la Rabita Mohammadia des Oulémas, de l'ambassade du Japon au Maroc et du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).

Cette conférence s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc, lancé en novembre 2020 par la Rabita Mohammadia des Oulémas, avec pour objectifs de lutter contre les discours de haine et sensibiliser les jeunes sur les dangers que peuvent présenter internet et les réseaux sociaux.

En effet, Internet et les réseaux sociaux constituent l'un des principaux vecteurs utilisés par les groupes terroristes pour le recrutement et l'endoctrinement, et il demeure nécessaire de prévenir, sensibiliser et informer les jeunes sur les dangers que peut représenter l'espace numérique.

A cette occasion, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi a mis en avant la nécessité de protéger les jeunes contre les dangers de l'espace numérique "qui constitue une deuxième réalité", bien que virtuelle.

Les Générations Alpha et Z sont les plussusceptibles de faire face aux risques que représentent Internet et les réseaux sociaux, a-t-il affirmé, soulignant la nécessité de préserver ce capital humain, le guider versle droit chemin et le prévenir contre le discours de la haine.

Ainsi, l'accompagnement desjeunes dans l'espace virtuel doit être soutenu par une recherche scientifique approfondie et continue, qui aborde notamment les dimensions existentielles, intellectuelles,spirituelles,sociales et matérielles, a estimé M. Abbadi.

Dans ce sens, le responsable s'est félicité de la tenue d'un atelier de formation au profit de 40 jeunes, visant à approfondir les connaissances des participantssurlesrisquesliés aux contenus de la radicalisation en ligne.

Pour sa part, le Représentant résident du PNUD Maroc, Edward Christow a relevé que "la radicalisation et le recrutement des jeunes à risque reposent, en grande partie, sur l'endoctrinement via les réseaux sociaux et la messagerie individuelle, tout en ciblant les personnes vulnérables, marginalisées ou exclues".

S'agissant du projet de lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc, M. Christow a indiqué que ce pays a abouti, entre autres, à la réalisation d'un rapport de diagnostic des risques liés aux contenus et discours de haine en ligne et au renforcement des compétences desjeunes, blogueurs, journalistes et membres de la société civile, à identifier les discours de haine et à promouvoir les discours alternatifs, à travers l'organisation des ateliers de formation.

Promouvoir dessociétés ouvertes et tolérantes est un engagement du PNUD pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) à l'horizon 2030, notamment l'objectif 16 qui vise à " promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tousles niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ", a-t-il poursuivi.