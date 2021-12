Maroc: Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif à l'organisation du ministère du Transport et de la Logistique

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.21.968 fixant les attributions et l'organisation du ministère du Transport et de la Logistique.

Présenté par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, ce projet intervient suite à une analyse du contexte général, des nouveautés et des missions confiées au ministère, ainsi que des responsabilités et des rôles qu'il assume ou qui devraient lui être transférés à l'avenir, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ce texte intervient également en préparation aux grands défis qui exigent d'accélérer la mise en place d'une structure organisationnelle en harmonie avec les nouveaux rôles de ce secteur, notamment le renforcement de la technologie, le développement de l'économie nationale, l'accompagnement de la décentralisation administrative, et l'amélioration de la gouvernance et des modèles de gestion, a-t-il précisé.

Afin de préserver le processus de développement, d'accompagner l'évolution du contexte national, régional et international, compte tenu du volume des investissements publics engagés par le ministère, et de faire aboutir la politique des grands chantiers, le projet propose la création de six directions techniques chargées du transport routier, des systèmes d'information, de la marine marchande, de l'aviation civile, de la navigation aérienne civile et du transport aérien, a-t-il poursuivi.

Selon le ministre, le projet propose également la création de deux directions fonctionnelles, à savoir la Direction de la stratégie, du commandement, de la coordination et des modes de transport, et la Direction des affaires administratives, juridiques et générales, outre la réorganisation de certains services, le but étant d'améliorer leur qualité et d'éviter l'interférence des attributions.