Maroc: M. Abdeltif Loudyi prend part à la 17ème réunion des ministres de la défense de l'Initiative "5+5 Défense"

Rabat — En exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, a pris part, jeudi, par visioconférence, à la 17ème réunion des ministres de la défense de l'Initiative "5+5 Défense", qui se tient cette année sous la présidence mauritanienne.

Cette réunion a été l'occasion de dresser le bilan des activités de coopération réalisées en 2021 et d'arrêter un plan d'actions pour l'année 2022, indique un communiqué de l'Administration de la Défense nationale.

M. Loudyi a salué, dans son allocution, les efforts consentis par les membres de l'Initiative pour créer et consolider les conditions et l'environnement nécessaires pour le développement des mécanismes de coopération régulière et pragmatique dans de nombreux domaines d'intérêt commun, notamment la surveillance maritime, la sûreté aérienne, la gestion des risques ainsi que la formation et la recherche académique.

Il s'est réjoui aussi de la résilience des pays membres de l'Initiative face aux défis posés, à la communauté internationale, par la pandémie Covid-19, et a salué la participation efficace des Services de santé militaire, à travers leurs contributions en termes d'aide sanitaire et logistique, et d'appui apporté aux autorités civiles chargées de lutter contre la propagation de cette pandémie.

M. Loudyi a saisi l'occasion pour mettre en exergue le rôle du Maroc en tant qu'acteur important de stabilité et de paix, particulièrement dans la région de la Méditerranée occidentale et le rôle de Leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu le Glorifie, pour le déploiement d'une stratégie multidimensionnelle pour contrer les menaces de terrorisme et trafics illicites et pour la sécurisation des frontières.

Lors de cette intervention, M. Loudyi a félicité les Autorités Libyennes des progrès accomplis sur le plan de la stabilité et de la sécurité qui contribueront à l'édification de l'unité nationale et à la stabilité de ce pays frère.

Il sied de signaler que la réunion des membres de l'Initiative a été sanctionnée par l'approbation d'une déclaration conjointe par les responsables des pays membres de l'Initiative, et que la présidence de l'Initiative, au titre de l'année 2022 dans sa 18ème édition, a été confiée au Royaume du Maroc.