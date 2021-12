Tunisie: Saied-Tebboune - Porter une vision ambitieuse sur un nouvel espace régional intégré

Tunis — Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a achevé jeudi sa visite d'Etat en Tunisie.

Les entretiens qui ont eu lieu entre les deux dirigeants ont consacré le niveau d'entente et la convergence des vues concernant la coopération bilatérale et la volonté commune de l'élever à de plus hauts paliers, lit-on dans un document publié, au terme de la visite, sous l'intitulé " le Document de Carthage ".

Saied et Tebboune sont convenus d'adopter une approche différente des cadres traditionnels de coopération, pour asseoir les fondements d'un nouveau partenariat entre les deux pays basé sur davantage de complémentarité stratégique et de développement solidaire intégrée.

Ils se sont félicités, dans ce sens, de la consolidation du cadre juridique unissant les deux pays, par une série d'accords de nature à élargir les domaines de la coopération bilatérale et à les raffermir.

Les deux présidents ont, ensuite, mis l'accent sur l'importance de porter une vision ambitieuse sur un nouvel espace régional rassembleur, intégré et complémentaire, basé sur des valeurs communes et qui fournira des réponses coordonnées et efficaces aux défis sécuritaires, économiques et sanitaires, ainsi qu'aux développements sur la scène régionale et internationale.

Ils ont souligné leur engagement à renforcer la concertation continue au niveau bilatéral et multipartite pour atteindre ces nobles objectifs, forts en cela des acquis accomplis au niveau des relations entre les deux pays et en tirant les enseignements des expériences passées.