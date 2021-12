Maroc: Biographie de M. Mohamed Sbihi, nouvel ambassadeur de SM le Roi auprès de la République Hellénique et de la République de Chypre

Rabat — M. Mohamed Sbihi, que Sa Majesté le Roi a nommé, mardi, ambassadeur auprès de la République Hellénique (Grèce) et de la République de Chypre, est lauréat de l'École nationale d'Administration publique à Rabat (section diplomatique).

Il est titulaire d'un Master en gestion des organisations (Université du Québec) et d'un Certificat en intelligence économique et stratégique de l'Institut des hautes études de défense nationale (Paris).

M. Sbihi, 54 ans, a occupé plusieurs postes, notamment en tant que Conseiller à l'Ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire (2005-2009), Consul général du Royaume à Istanbul (2012-2016) et Conférencier au Collège Royal des études militaires et stratégiques (2018-2020) et Consul adjoint au Consulat général du Royaume à Montpellier (France).

Il a également été chef de la division des questions globales à caractère sécuritaire et social au ministère des Affaires étrangères et conseiller à la direction des affaires financières et des équipements.

Jusqu'à sa nomination par le Souverain, M. Sbihi a occupé le poste de directeur des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

M. Sbihi est marié et père de deux enfants.