Congo-Kinshasa: Nomination du Directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires, le Père Célestin Muhindo

Cité Du Vatican — Le Cardinal Luis Antonio Tagle, Préfet de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, a nommé, le 7 octobre 2021, Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) en République démocratique du Congo pour une période de cinq ans (2021-2026), le père Célestin Muhindo, du diocèse de Goma.

Le nouveau Directeur National est né le 14 juillet 1978 à Goma et a été ordonné prêtre à Goma le 27 juillet 2008. Après le lycée, il a fréquenté le séminaire propédeutique de Goma en 1999, puis il a étudié la philosophie à Buhimba et la théologie à Murhesa, Nyakibanda et Buhimba. En 2019, il a obtenu une maîtrise en théologie dogmatique de l'Université catholique d'Afrique de l'Est (CUEA) à Nairobi. Après son ordination sacerdotale, il a exercé un ministère pastoral dans différentes paroisses, en tant que curé adjoint et pasteur, et en tant qu'aumônier des mouvements d'église. Depuis 2019, il est directeur diocésain des OPM et depuis 2020 secrétaire-chancelier du diocèse de Goma.