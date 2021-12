Afrique: Macky Sall prendra part au 3e Sommet Turquie-Afrique prévu à Istanbul (BIG)

Dakar — Le président Macky Sall prendra part, samedi, au 3e Sommet Turquie-Afrique prévu à Istanbul, a-t-on appris du Bureau d'information gouvernementale (BIG).

Dans un document transmis à l'APS, le BIG a rappelé que c'est en janvier 2008, à l'issue du 10e Sommet de l'Union africaine que la Turquie a été déclarée partenaire stratégique de l'institution.

Le premier Sommet de la Coopération turco-africaine est organisé dans la foulée du 18 au 21 août 2008 à Istanbul avec la participation de 49 pays africains.

Le Bulletin signale qu'en plus d'un statut d'observateur à l'UA, acté en 2005, la Turquie est membre non-régional de la Banque africaine de développement (BAD) depuis 2008.

Le pays de Recep Tayyip Erdogan dispose également d'ambassadeurs accrédités auprès de la CEDEAO (2005), de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) (2010), du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) (2012) et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) (2013).

Le BIG rappelle que ces dernières années, les relations entre le Sénégal et la Turquie se sont profondément consolidées avec notamment plusieurs visites officielles de part et d'autre de Dakar et Ankara.

Il signale que lors de la dernière visite officielle de Recep Tayyip Erdogan, au Sénégal, les 27 et 28 janvier 2020, "pas moins de sept nouveaux accords de partenariat ont été signés".

"Ces accords ont, notamment, porté sur plusieurs domaines tels que l'éducation, les sports et la gestion des catastrophes", selon le BIG.

Il souligne également que le Cadre juridique de coopération entre le Sénégal et la Turquie a été renforcé par la signature d'accords portant sur le Mémorandum d'entente relatif à l'établissement d'un Centre culturel turc "Yunus EMRE".

A cela s'ajoute le Mémorandum sur la coopération en matière de politique de la diaspora et le Protocole d'accord de coopération entre la Direction des Archives d'État de la Présidence de la République de Turquie et la Direction nationale des Archives du Sénégal.

Selon le BIG toujours, l'agriculture, les industries, le tourisme, la pêche, les technologies de l'information et de la communication (TIC), la santé, l'éducation, les sports, les énergies renouvelables et l'exploitation minière, figurent au registre des domaines majeurs qui offrent des potentialités d'investissement entre le Sénégal et la Turquie.

Le Bulletin indique qu'en 2020, le portefeuille d'investissement de la Turquie au Sénégal était riche de 29 projets pour 775 millions de dollars soit 460350000000 FCFA.

Il cite parmi les réalisations des entreprises turques au Sénégal la construction à Diamniadio du Stade du Sénégal, le Centre international de conférence Abdou DIOUF (CICAD), l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), l'hôtel Radisson de Diamniadio.

S'y ajoutent le Marché d'intérêt national, la Gare des gros porteurs, la minoterie FKS, des centres de santé, des logements, etc.