Afrique: CAN 2021 - Les Camerounais peu convaincus à l'annonce du nouveau protocole sanitaire

Au Cameroun, à trois semaines et demie du coup d'envoi de la CAN, les autorités, le Secrétaire général de la CAF et la Fecacoot annoncent de nouvelles règles sanitaires pour aller au stade. Jeudi, il a été annoncé qu'un test négatif ne suffirait plus pour les spectateurs voulant acheter un billet pour avoir sa place dans les gradins, il faudra être vacciné contre le Covid-19.Or, au Cameroun, malgré la disponibilité des vaccins, peu de Camerounais vont se faire vacciner.

Devant la cathédrale de Douala, Thierry Guy Michel se presse pour rentrer chez lui, il vient d'apprendre qu'il faudra être vacciné pour aller au stade : " C'est une mesure nécessaire et importante pour sauvegarder la santé de tout le monde et ne pas contaminer les autres. "

Quelques mètres plus loin, Ismaël et ses amis ne sont pas du tout d'accord. " Pour moi, être vacciné, ça ne doit pas être une obligation, mais un choix, affirme le jeune homme. Moi, je resterai assis chez moi avec des amis et des bières devant la télé. Tant pis pour le stade ! "

" Beaucoup préfèreront ne pas aller au stade "

Derrière son stand de fruits frais, Philippe pense que les stades ne seront jamais pleins à cause de cette nouvelle mesure. Sophie et Colette sont du même avis : " Beaucoup préfèreront ne pas aller au stade plutôt que se faire vacciner. Les gens ne seront pas nombreux dans les stades, car ici au Cameroun, on a peur du vaccin. Je trouve que ce n'est pas correct d'obliger les gens à se faire vacciner. "

Elvis-Bertrand regrette le côté dernière minute de cette annonce : " Comment on va faire pour vacciner autant de personnes en moins d'un mois ? "

Christ-Roy lui est vacciné, prêt à aller au stade, mais les incertitudes liées à la pandémie l'inquiètent. " Je ne sais pas si la CAN aura lieu avec toutes ces rumeurs. C'est un évènement qu'on a rêvé, pensé. On continue à rêver. Rater la CAN, ce serait rater beaucoup de choses pour le Cameroun. "

Pour lui, rendez-vous est pris pour le 9 janvier pour le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso.