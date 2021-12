Togo: Le budget exercice de 2022 équilibré en recettes et en dépense de 1.615.124.264 FCFA

Le conseil municipal de Golfe2 a voté le budget primitif gestion 2022 de la Mairie, ce jeudi au cours de sa quatrième session ordinaire de l'année, sous la présidence du Maire, James Amaglo. Un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1.615.124.264 francs FCFA.

Après un travail collectif, le Conseil a examiné et adopté le budget primitif pour l'exercice 2022, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de un milliard six cent quinze millions cent vingt quatre mille deux cent soixante quatre ( 1.615.124.264 ) FCFA dont l'investissement autofinancement et le fond d'appui donnent trois cent quatre vingt neuf millions (389000000) FCFA

" Nous avons adopter ce matin (de Jeudi) le budget primitif de l'exercice 2022 de la commune du Golfe 2, c'est un budget qui est équilibré en recettes et en dépenses à 1.615.000.000 francs CFA soit une augmentation près de 300.000.000 de francs CFA, malgré les difficultés liées au Covid 19 ", a confié le maire Dr James Amaglo.

Cette évolution est principalement soutenue par la bonne gestion des revenus publics et aussi par la volonté des citoyens de payer les taxes.

" Nous avons suivi la lettre de cadrage de notre ministère de tutelle, nous avons appliqué les différentes formations que nous avons reçues pour la gestion efficace de l'argent public, c'est tout cela qui nous a permis d'avoir cette augmentation, et il y a aussi le civisme de nos concitoyens qui ont su payer leurs taxes malgré les difficultés et nous avons un budget en augmentation par rapport à l'année 2021. Ce budget comme le veut la lettre de cadrage nous oblige à un pourcentage de 20% pour l'investissement et nous avons fait l'effort pour être à 24% pour l'investissement pour améliorer les conditions de vie de nos administrés ", informe l'élu local..

A en croire Dr Amaglo, l'investissement s'élève à 389.000.000 francs CFA, et en budget additif pour 2021, et il y aura encore de sous pour accroître ce montant pour que les populations à la base sentent les bienfaits de la décentralisation qui est offerte à elles, et qui est une grande opportunité dont tout le monde se mobilise pour sa réussite.

Également présent à cette rencontre, le Secrétaire Général du Golfe au nom du préfet, a félicité l'Executif communal pour son engagement et sa détermination pour le travail abattu pour rendre visible la commune Golfe 2, et a encouragé le Conseil communal à mieux faire à l'avenir.

Pour rappel, ce budget exercice 2022 est adopté à une écrasante majorité.