Sénégal: Possible expansion liée aux groupes extrémistes à Kédougou et Tamba - La formalisation de l'orpaillage artisanal préconisée

" Alors que les incertitudes montent quant à la possible expansion liée aux groupes extrémistes violents, et devant l'ampleur des vulnérabilités identifiées dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, il est nécessaire que l'État du Sénégal continue d'adopter une approche préventive, holistique et intégrée.

Une telle approche comprendrait l'accélération du processus devant mener à une formalisation de l'orpaillage, de l'exploitation minière artisanale et de petite échelle. Cette approche comprendrais aussi la réduction des déséquilibres socio-économiques et des dynamiques conflictuelles afin de limiter les opportunités de recrutement, d'implantation, et de financement des groupes extrémistes violents.

Le renforcement encadré du dispositif sécuritaire en harmonie avec les besoins des populations limiteraient certainement les trafics et les possibilités d'infiltration pouvant résulter des mouvements migratoires massifs engendrés par l'orpaillage ", a déclaré ce jeudi 16 décembre 2021, Dr Lori-Anne Théroux-Bénoni, Directrice du Bureau régional ISS pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le Bassin du Lac Tchad. C'était lors de la clôture du Séminaire de présentation de l'étude intitulée "Prévenir l'extrémisme violent au Sénégal: les menaces liées à l'exploitation aurifère".