Madagascar: Mort de Roland Raspi - Une icône s'en est allée !

Coup dur pour le petit monde du basket avec la mort de Raspi, de son vrai nom Roland Andriatsilavo. Une véritable icône du ballon orange car non seulement il a enseigné cette discipline à des milliers de personnes, mais il est également le plus capé des entraîneurs, plus particulièrement avec l'AS Port de Toamasina, plusieurs fois championne de Madagascar.

Une génération dorée conduite par Bao Monique et sa femme Sophie Alida mais également de plusieurs membres de l'équipe nationale dont Eva et Holy. Raspi avait donné le titre de champion de Madagascar au BC Tropical avec Pepe, Boeing, Pony et Lala. Il était d'ailleurs avec cette sacrée équipe aux Jeux de la Francophonie à Paris. La force de Raspi c'est d'être resté lui-même sur le terrain comme en dehors. Il n'avait pas la langue dans sa poche et disait tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il lui est arrivé dans ses interviews au sein de Midi Madagasikara de critiquer la Fédération malgache de basket et plus particulièrement ces techniciens bardés de diplômes, mais qui n'ont aucun sens de la réalité du terrain.

On l'aime ou on ne l'aime pas pour cela, mais il n'en tient pas rigueur, préférant se mettre en marge du giron fédéral sans pour autant délaisser ses protégés qu'il venait de former au cours d'un atelier à Toamasina, sa ville à qui il a tout donné ainsi que l'AST, son club de cœur. C'est dire que Raspi avait une vie bien remplie et qu'il pourra enfin reposer en paix.