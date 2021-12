Cote d'Ivoire: Lutte contre les Congés anticipés - L'Ong "Educt-Protect" propose des solutions

Depuis quelque temps, l'on constate des perturbations dans certains établissements scolaire de la Côte d'Ivoire. La raison, les élèves veulent aller en congés de noël avant la date indiquée. C'est dans cette optique que l'Ong "Educt-Protect" est montée au créneau pour proposer des solutions au gouvernement, afin de mettre fin à cette situation.

Dans un communiqué dont fratmat.info a eu copie, Ahodakin Deffan, Conseiller psychologue et Secrétaire général de ladite association, a expliqué qu'il est temps que les parents d'élèves imposent la discipline, la rigueur à leurs progénitures dès l'enfance ; la communication au quotidien avec leurs enfants, la visite des établissements de ceux-ci afin d'avoir des informations sur la conduite de ces derniers, et débarrasser l'environnement scolaire des maquis, bars et autres.

Pour lui, l'interdiction des accès de ces lieux aux apprenants dans les tenues scolaires est primordiale... Ce sont, entre autres, quelques propositions que cette organisation soumet au gouvernement. Afin qu'ensemble ces deux entités puissent travailler pour un meilleur système éducatif. Après quoi, il a fait la genèse de cette situation.

"Ces phénomènes, provoqués pour la plupart par des élèves, révèlent la question de la déviance scolaire dans un environnement ivoirien marqué par de grandes mutations. Et ce, après plusieurs décennies de crises qu'a connues le pays. Les structures du système éducatif montrent parfois leurs limites surtout dans le suivi et l'accompagnement des élèves. Ceux-ci sont livrés à eux-mêmes dans la cour de récréation et après l'école. Aussi s'adonnent-ils à des actes de vandalisme, de vols, de violences, en un mot à des actes déviants. Pourtant, l'école représente l'un des piliers fondamentaux du développement d'un pays. Aucune économie durable ne peut être examinée sans faire appel à la science et à la technologie", a-t-il relevé.

Selon lui, l'éducation contribue à préserver la culture et favorise son évolution. Elle peut conduire à la cohésion sociale et à la paix.