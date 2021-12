Cote d'Ivoire: Fête de fin d'année - Cissé Bacongo lance la 2è édition du Festival "J'aime Koumassi"

Du 10 au 18 décembre 2021, le député-maire de Koumassi, Cissé Ibrahim Bacongo organise la deuxième édition du " Festival J'aime Koumassi", une plateforme de présentation des atouts et acquis de cette commune autour du thème : " L'incivisme un frein au développement ". Le lancement officiel de cet événement a eu lieu le 10 décembre 2021, dans ladite commune.

Au menu de ces festivités, des conférences publiques, une foire, un village gastronomique, des concerts, des journées sportives, une opération de don de sang, etc.

" Il s'agit de magnifier le sentiment d'appartenance à une cité riche de son histoire, sa jeunesse talentueuse, sa cohésion communautaire et religieuse, et de son statut de ville nouvelle aux normes ISO ", a indiqué Balley Narcisse-Toussaint, représentant le ministre Cissé Ibrahim Bacongo. Avant d'ajouter : " nous voulons inscrire nos œuvres dans la durée et la prospérité, et lutter contre l'incivisme ".

" Nous voulons célébrer Koumassi nouveau. La commune est devenue une destination prestige et attrayante à tout point de vue. C'est un moment magique et féérique ", a affirmé Yapo Brigitte épouse Diby, secrétaire générale de la mairie de Koumassi et commissaire générale de ce festival.

Selon elle, la cité du maire Cissé Ibrahim Bacongo enregistre chaque jour une valeur ajoutée. " Aujourd'hui Koumassi est devenue un label convoité, envié, une commune exportable qui force l'admiration par sa salubrité, son cadre de vie aménagé, une voirie en réhabilitation, des canalisations assainies, une commune innovante à promouvoir ", a-t-elle dit.

A la tête de cette commune, depuis 2018, le maire de Koumassi a entrepris une vaste opération d'aménagement et de rénovation de sa commune. Ce qui lui a fallu le prix de meilleur maire local 2021 et trois prix d'excellence à son actif.