Cote d'Ivoire: Réhabilitation du lycée moderne de Tengréla - Les anciens élèves sollicitent un appui aux bonnes volontés

L'Association des anciens du lycée moderne de Tengréla (2AE-LMT) veut passer à l'action. Ce, en aidant à la réhabilitation du lycée moderne de ladite localité.

Présent dans les locaux du média de service public, le 14 décembre, à Adjamé, N'Guessan Koffi Valentin, président de ladite Association et par ailleurs inspecteur des sports, a réaffirmé cette volonté des anciens élèves du lycée de Tengréla d'apporter leur soutien et appui à la réhabilitation de cet établissement qui a valu aux uns et aux autres d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Il a saisi cette occasion pour en appeler aux bonnes volontés à se joindre à eux.

A cet effet, une cérémonie de remise de don en présence des autorités administratives, cadres et fils de la région est prévue, le 20 janvier, à Tengréla, ville frontalière du Mali, faut-il le noter.

" Nous voulons passer à la phase active en aidant à la réhabilitation du lycée moderne de Tengréla, en fournissant du matériel didactique aux enseignants, aux jeunes frères qui fréquentent ce lycée. Je lance un appel à tous ceux qui l'ont fréquenté de voler à son secours et, in fine, à aider les enfants qui y étudient ", a lancé le président N'Guessan Koffi Valentin. Non sans souligner que l'Association a contribué à équiper la cantine scolaire du lycée.

2AE-LMT entend rassembler tous les anciens élèves du lycée moderne de Tengréla autour d'un idéal commun : se retrouver, s'entraider et subvenir aux besoins de leur ancien lycée, en guise de reconnaissance.