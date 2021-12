Burkina Faso: Leadership en entreprise - Des patrons à l'école de l'AIGLE

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), à travers l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique a organisé, les 14 et 15 décembre 2021, à Koudougou une formation sur le leadership et le développement personnel au profit de responsables d'entreprises du public et du privé.

Dans le souci de renforcer le leadership et la qualité managériale des responsables d'entreprises, l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique (AIGLE) a organisé, les 14 et 15 décembre 2021, à Koudougou une session de formation sur le leadership et le développement personnel. Ils étaient environ une quarantaine de participants issus du public et du privé, constitués principalement des Présidents de conseils d'administration (PCA), des Directeurs généraux (DG), des dirigeants d'entreprises familiales et autres responsables à prendre part à cette session de renforcement des capacités en leadership et en développement personnel. Selon le président du Comité de gestion de l'AIGLE, l'ex-Premier ministre Tertius Zongo, le leadership est porteur de qualités complémentaires et essentielles comme le courage, la cohésion d'équipe et la prise de décision. Et pour être un bon leader, il faut développer son leadership pour incarner ce meneur visionnaire et fédérateur.

" C'est consciente de ces défis de management et de gouvernance d'entreprise que la Chambre de commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), à travers l'Académie Internationale pour la gouvernance et le leadership économique, a organisé cette session de formation ", a-t-il indiqué. Citant un auteur, le conférencier et pasteur américain, John Maxwell, Tertius Zongo a affirmé : " Le courage d'un grand leader pour accomplir sa vision vient de sa passion, pas de sa position ". Pour Jean-Claude Merlane, l'un des consultants formateurs, il s'est agi pendant ces deux jours de partager des expériences avec les participants. " Nous ne sommes pas venus donner des leçons, nous avons échangé, proposé des approches innovantes à même de fédérer les énergies pour atteindre des résultats escomptés ", a-t-il précisé. Selon les formateurs, cette rencontre de Koudougou doit être le début d'une transformation des participants et ils ont souhaité que le contact soit maintenu pour le suivi de la mise en application des connaissances acquises. La porte-parole des participants, Dr Dorcas Tiendrébéogo, par ailleurs directrice générale du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) a, au nom des bénéficiaires, remercié les consultants pour la qualité de la formation.

Pour elle, cette session ne doit pas se limiter à ces 48 heures de réflexions mais elle doit se poursuivre dans la pratique dans les structures respectives et impulser un changement. " Nous prenons l'engagement d'être des leaders qui vont impacter positivement leur milieu de travail et leur entourage ", a-t-elle déclaré. La DG du FAARF a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude à l'ancien Premier ministre, Tertius Zongo pour sa présence tout au long de la session et surtout pour sa contribution à la qualité de la formation en leadership et en développement personnel.

L'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique est une structure créée par la CCI-BF. Sa mission est de permettre aux chefs d'entreprises, aux administrateurs et autres cadres des entreprises publiques et privées burkinabè et aux futurs promoteurs d'apporter une valeur ajoutée à leurs organisations et d'adopter les pratiques les plus avancées en matière de gouvernance d'entreprise. Les offres de formation de l'AIGLE touchent des thématiques variées telles que : l'administration d'entreprise, l'intelligence économique, le management associatif, l'initiation au processus de mise en œuvre des PPP, l'initiation à la fonction de juge consulaire, la gestion des franchises, l'économie minière, l'économie pétrolière, l'analyse prospective et stratégique, le pilotage stratégique et mécanismes d'évaluation des performances, les savoirs endogènes et management interculturel et le leadership.