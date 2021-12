Afrique: Voir ou revoir - " Enterrés " de Françoise Ellong

D'une durée d'environ 1h 29 mn, " Enterrés " c'est l'histoire de quatre amis d'enfance qui se revoient pour la première fois depuis plusieurs années et se livrent à un jeu qui va, sans qu'ils ne s'y attendent, faire ressurgir d'anciens démons.

Après son premier long-métrage, "Waka", la réalisatrice bénino-camerounaise Françoise Ellong livre cette fois au public une œuvre à mi-chemin entre le drame et l'horreur. L'histoire est très touchante et le jeu d'acteur captivant. Rien d'étonnant, puisqu'Anurin Nwunembom, Lucie Memba Bos, Emy Dany Bassong, Assala Kofane et Denis Etouka forment le casting principal du long-métrage "Enterrés".

Le film s'ouvre sur un plan plongé suivant un taxi jaune sur une route non bitumée, parsemée de part et d'autre par une belle verdure et quelques cases dont le panorama est joliment présenté par les mouvements du drone qui balaient le paysage. Après que le taxi s'est arrêté, quatre amis d'enfance descendent pour assister aux funérailles de Daddy, le prêtre qui dirigeait l'orphelinat dans lequel ils ont grandi. Tous approchent la quarantaine, et pas un seul ne mène une vie satisfaisante. Alors qu'ils s'adonnent à un jeu pour enterrer leur passé hanté pas des événements tragiques, des souvenirs traumatisants refont surface...

Sorti en 2019, "Enterrés" a été tourné dans le village de Nkassomo, dans le Mefou-et-Afamba, une région au centre du Cameroun. Le film s'inspire d'un reportage sur la pédophilie dans les églises catholiques et de quelques recherches faites par Françoise Ellong, également scénariste de la fiction. Son récit intelligemment ficelé présente, dès les premières images, des éléments d'incertitude et d'impasse pour en dévoiler des éléments de réponse qu'à la fin du film.

Ce, sans flashbacks, sans aucune scène avec les bourreaux, juste quelques altercations entre les différents amis. Et malgré cela, l'intrigue a été bonnement rythmée au point où à un moment, on se familiarise avec Daddy, sœur Catherine et sœur Thérèse. Des personnages invisibles mais qui ont impacté à jamais la vie des cinq protagonistes de la fiction.

En visualisant le film, on est porté par l'idée de féliciter la cinéaste camerounaise qui, autour d'un sujet aussi pesant socialement qu'émotionnellement, présente une œuvre soignée avec un langage travaillé, des dialogues et des répliques raffinées. Cela témoigne en parallèle sa nomination au festival Ecrans Noirs 2020 et au Fespaco 2021.

Positivement accueilli par le public et la critique, "Enterrés" se veut une œuvre universelle qui dénonce l'abus de pouvoir au sein de l'église. Pas d'images choquantes, une musique quasi absente pour ponctuer le moment d'intimité des aveux, bref, un pari réussi pour Françoise Ellong à qui l'on souhaite davantage un avenir cinématographique radieux.