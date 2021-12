Congo-Brazzaville: Portrait - L'ascension de Fiston Kiam en 3D !

D'une barge à grumes sur le fleuve Congo, de sachets d'eau glacée jusqu'aux vignes du Beaujolais, en passant par Imagedelas ou Africanews, portrait du spécialiste de l'After Effect passionné de l'histoire de France et de Mercédès !

Nous sommes un 25 décembre 1984. C'est un jour de Noël à la clinique Bundu UPN, dans la périphérie de Kinshasa, et une naissance comme un cadeau de la vie au pied du sapin. Maman Cécile accouche de son premier enfant et le papa, Guy Emété, chauffeur mécanicien, l'appellera tout simplement Fiston. La famille s'agrandira plus tard avec les naissances de Neige et Jaëlle. Le bonheur sera de courte durée, en 1990, le père décède d'une méningite et Maman Céline, trois enfants dans les bras, décide de retourner dans va ville natale à Isiro. Un mois sur le fleuve Congo à bord d'une barge, conçue pour transporter des grumes, un autre mois de camion, sur des routes impraticables ou presque, voilà le temps qu'il faut pour arriver jusqu'à ce chef-lieu de la province Haut-Uelé où foisonnent les champs de café ! Et puis le même périple épuisant pour s'en retourner quelques mois plus tard à Kinshasa.

Fiston remonte le temps. " La vie n'était pas simple, ma mère se débrouillait comme elle le pouvait, bassine sur la tête, elle était devenue marchande ambulante et nous, on la suivait quand il n'y avait pas l'école. Plus tard, comme j'étais l'ainé, j'allais seul dans les rues pour vendre de l'eau glacée ou encore des biscuits que ma mère préparait. Moi, je m'imaginais constructeur automobile et je suis allé jusqu'en terminale dans une filière mécanique générale. Au plus jeune âge, j'avais cette passion du dessin et puis il y avait le PC Penthium 1 de Jacques ", se souvient-il.

Jacques ? C'est Jacques Kasongo, un ami de la famille venu vivre avec femme et enfants sous le toit de Maman Cécile. C'est sur son ordinateur que Fiston se familiarise avec l'informatique, qu'il touche à Excel, Power Point et même à la 3D. " Je n'avais que 16 ans mais j'aidais déjà les étudiants pour l'infographie nécessaire à leurs mémoires ", ajoute Fiston.

De fil en aiguille, voilà que l'on recommande le talentueux graphiste à RTB - Radio Télévision Puissance - avant qu'il ne s'illustre un an plus tard à Imagedelas, la société de production du grand Basembé Eale alias Tony Bas qui fut le précurseur du montage virtuel à Kinshasa comme à Brazzaville. C'est avec ce pionnier que Fiston fera ses gammes en tant que réalisateur et monteur pendant plus de dix ans, les productions de films sur les Miss de RDC (République démocratique du Congo) lui faisant découvrir son propre pays. " ça m'a permis de prendre six ou sept fois l'avion aux quatre coins de la RDC, ça envoyait du rêve et j'ai même créé, à un moment donné, mon agence de mannequins, Nyota, qui en swali, signifie étoile. Mon meilleur souvenir reste la réalisation de mon premier spot de pub pour Congo Chine Télécom ", raconte Fiston.

Le temps aura fait son œuvre et Fiston Kiam aura connu d'autres riches expériences, que ce soit à DRTV International ou encore à Rehoboth Télévision, mais la plus belle d'entre toutes sera celle chez Africanews, à Pointe-Noire. Il y fait ses débuts en tant que monteur en 2016 pour finir en tant que responsable de la post-production. " Là, tu entres dans un autre monde, je n'avais jamais connu autant d'exigence et de rigueur. J'ai eu la chance de suivre une formation en France, à Lyon, chez Euronews. J'en garde de jolis souvenirs et le goût pour le Beaujolais et le fromage ", sourit Fiston qui ne cache pas sa passion pour l'histoire de France, de la Rome antique jusqu'à la fin de la Renaissance et pour les grands hommes comme Citroën, Eiffel ou Saint Exupéry. " J'ai aussi une passion pour l'automobile, je collectionne des miniatures que je trouve dans les occasions d'Europe, j'ai un faible pour les Mercédès ", tient il à préciser.

Aujourd'hui Fiston Kiam est réalisateur freelance, grand spécialiste de la 3D VFX sur After Effect, et accroche à son palmarès vidéo-clips, spots publicitaires et autres films institutionnels.