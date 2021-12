Congo-Brazzaville: Justice - La FBCP plaide pour la relaxation de Bakatsuraki Kavusa Semeli

L'organisation non gouvernementale note que le député honoraire, innocent dans l'affaire pour laquelle il a été condamné à dix ans de prison, est en train de croupir en prison où son état de santé s'empire chaque jour.

La conférence de presse tenue le 16 décembre à Kinshasa a permis à la Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) de rappeler la précarité de l'état de santé de l'ancien député Bakatsuraki Kavusa Semeli, condamné dans le cadre du meurtre de l'ancien administrateur du centre de santé Vijana, se trouvant non loin du site de la radiotélévision nationale. " Actuellement, son état de santé est très préoccupant. Ce qui justifie son internement à l'hôpital militaire régional de Kinshasa, au camp lieutenant-colonel Kokolo, dans un état très critique ", a souligné la FBCP dans sa déclaration lue par Joseph-Désiré.

S'appuyant sur les éléments de l'enquête menée par ses services, la FBCP a indiqué, par ailleurs, que cet ancien député, condamné à dix ans de prison depuis 2019 par la justice militaire et dont le dossier est pendant devant la Cour de cassation, n'est ni de près ni de loin lié au meurtre pour lequel il a été condamné. " Il est condamné injustement, alors qu'il n'a été qu'un acheteur d'une portion de terrain. Et la liquidatrice, à qui il a remis l'argent pour résoudre le différend qui opposait cette famille au centre Vijana, a été acquittée ", font remarquer Emmanuel Adu Cole et Charlène Yangazo de la FBCP. Bakatsuraki Kavusa Semeli, a indiqué la FBCP, a acquis légalement et en bonne et due forme une portion de terrain dans la parcelle querellée par la ville de Kinshasa, à travers le centre médical Vijana, et la succession Okenge.

Dans ces éléments qui soutiennent l'innocence de Bakatsuraki Kavusa Semeli, la FBCP a noté que malgré que le conservateur des titres immobiliers ait déjà délivré le certificat d'enregistrement à l'ancien député, les travaux effectués lors du meurtre de l'administrateur du centre Vijana n'était pas l'œuvre de ce député honoraire, qui n'était nullement en contact avec les policiers déployés dans ce site. " La FBCP pense que ce simple acheteur d'une parcelle n'est ni de près ni de loin impliqué dans la mort de l'ancien administrateur du centre de santé Vijana et ne peut être considéré comme coupable au moment où aucun élément ne le lie à ce meurtre ", a conclu cette organisation.

Profitant du fait que le condamné est allé pourvoir en cassation, la FBCP pense que cette action est une occasion pour la justice congolaise de se ressaisir et de corriger ses erreurs et le mal jugé, en remettant Bakatsuraki Kavusa Semeyi dans ses droits. " Nous pensons qu'il n'est pas encore trop tard pour notre justice de réparer cette injustice, étant donné que le condamné est allé devant la Cour de cassation ", a estimé Emmanuel Cole.

Il est, en effet, rappelé que l'ancien administrateur du centre médical Vijana a été abattu par un policier commis à la garde de l'ancien ministre provincial, Dolly Makambo, qui a été dépêché à cet endroit par ce membre du gouvernement Ngobila, pour protéger ses intérêts. Actuellement, l'ex-ministre a également été condamné pour avoir incité les policiers à commettre des actes contraires à la loi et à leur discipline. C'est cette même infraction qui a été retenue contre l'ancien député Bakatsuraki Kavusa Semeli.