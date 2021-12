Congo-Brazzaville: Nuits de la lecture - Un concours de poésie en marge de la 6e édition

Dans le cadre de la tenue de la 6e édition du rendez-vous littéraire, "Nuits de la lecture", qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2022 à Brazzaville, l'Institut français du Congo (IFC) organise un concours de poésie ouvert à tous les poètes confirmés et ceux en herbe résidant au Congo.

Le concours de poésie lancé à l'occasion de la 6e édition des "Nuits de la lecture" invite chaque participant à produire un poème autour du thème " L'amour de... ". A en croire l'IFC, " les poèmes peuvent être soit des textes en vers, soit de courts textes en prose à caractère poétique dans le rythme, la sonorité et d'autres points liés à la poésie ".

Par ailleurs, les textes à soumettre en compétition, comme le soulignent les organisateurs, doivent être dactylographiés et présentés en trois exemplaires sur lesquels il faut inscrire le nom, l'âge et le numéro de téléphone du candidat. Le dépôt des candidatures se fait actuellement à la médiathèque de l'IFC-Brazzaville jusqu'au 23 décembre, date limite d'inscription. La grande soirée de remise de prix et de lecture se tiendra le 21 Janvier 2022.

Notons que l'IFC de Brazzaville accueille les "Nuits de la lecture" depuis quelques années déjà et prévoit à chaque édition de cette messe du livre : animations, conférences, concours de poésie, rencontres, échanges avec les auteurs et les libraires, lectures de texte, slam et biens d'autres activités en surprise.

Célébrées dans de nombreux pays aux quatre coins du monde, les "Nuits de la lecture" se tiendront l'année prochaine sur le thème général " Aimons toujours ! Aimons encore ! ". Une forme de résilience et d'espoir après de sombres pages de la vie liées au covid-19.