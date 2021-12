Congo-Brazzaville: Vie associative - L'AAPC veut jouer sa partition

Quelques jours après sa mise en place, le nouveau bureau de l'Association des anciens parlementaires du Congo (AAPC) a échangé respectivement, les 14 et 16 décembre à Brazzaville, avec les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Conduite par son président, Abel Massengo, la délégation de l'AAPC est allée présenter à Pierre Ngolo et Isidore Mvouba les nouvelles instances dirigeantes de l'association et son programme d'activités. Il s'agit notamment des statuts de l'association créée en 2016 ainsi que son règlement intérieur. Une initiative positivement appréciée par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui entendent la soutenir.

" Hier, nous étions au Sénat, aujourd'hui nous sommes à l'Assemblée nationale, ces deux institutions sont connectées à notre association. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui travailler sans elles, nous sommes en complémentarité. Nous sommes venus leur expliquer les grands problèmes que connaissent les anciens parlementaires parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un ancien parlementaire manque même le minimum ", a expliqué le président de l'AAPC après avoir été reçu à l'Assemblée nationale. Il a précisé que les anciens parlementaires ont un grand rôle à jouer dans la vie politique, économie et sociale du pays.

Selon lui, l'AAPC dispose en son sein de toutes les intelligences s'occupant, entre autres, de l'économie et de l'entrepreneuriat. " Aujourd'hui, on ne peut pas parler développement si le problème écologique n'existe pas posé. Les problèmes du Congo restent entiers, l'association apportera un plus pour que ces choses marchent ", a conclu l'ancien député de Louomo, dans le Pool.

Les anciens parlementaires ont également porté à la connaissance des bureaux des deux chambres du Parlement quelques doléances, parmi lesquelles le manque de siège. " Nous avons dit au président de l'Assemblée nationale que nous sommes disponibles pour apporter notre contribution dans la construction du pays, comme nous l'avions fait lorsque nous étions encore en fonction de député ou de sénateur. Nous avons dit que ceux qui sont encore en fonction ne puissent pas oublier que cette association est commune, il faut qu'ils nous soutiennent dans notre démarche ", a déclaré de son côté le 2e vice-président de l'AAPC, l'ancien député d'Abala, François Tsimba.

Encourageant cette délégation, le président du Sénat espère que les membres de l'AAPC tiendront l'engagement qu'ils ont pris afin que cette organisation soit fonctionnelle et puisse permettre aux anciens parlementaires d'entretenir la relation avec ceux qui sont encore en activité.