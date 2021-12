Congo-Brazzaville: Covid-19 - 172 agents de santé bientôt formés à exécuter des stratégies contre la pandémie

Le préfet du département de Brazzaville, Pierre Cébert Ibocko-Onangha, a lancé, le 16 décembre, une session de formation de formateurs relative à la riposte décentralisée contre la covid-19.

Destinée aux cadres et agents de santé ainsi qu'à ceux des circonscriptions administratives territoriales du département de Brazzaville, la série de sessions de formation des formateurs à différents degrés a pour objectif de mobiliser davantage les communautés.

Pour le préfet du département de Brazzaville, depuis plus de vingt mois, l'actualité sanitaire dans le pays est dominée par la pandémie à coronavirus, dont les effets dévastateurs aggravés par l'apparition de nouveaux variants, de plus en plus virulents, n'épargnent aucun secteur du tissu social.

Pierre Cébert Ibocko-Onangha a, dans le même élan, ajouté que devant cette triste évidence et en dépit de l'acharnement de cet ennemi impitoyable, le gouvernement ne ménage aucun effort pour le combattre. " Cet effort s'oriente aujourd'hui aussi bien dans la prise en charge des patients et des différentes mesures de protection individuelle ou collective que le processus d'implication des autorités locales dans la dynamique de leur participation à travers l'appui à l'élaboration et à l'exécution des stratégies de riposte à cette pandémie, selon une approche particulièrement décentralisée ", a-t-il déclaré.

Intervenant à son tour pour édifier les apprenants, le directeur du Programme élargi de vaccination, le Dr Alexis Mourou Mouyoka, a fait savoir qu'en ce que pour atteindre l'immunité collective, 60% de la population doit être vaccinée. Toutes les personnes de plus de 15 ans sont au nombre de 3,4 millions. A ce jour, 560 000 personnes sont complètement vaccinées, soit 9,7% de la population. L'Organisation mondiale de la santé avait appelé tous les pays à atteindre 10% en septembre 2021, 30% en décembre et 60% en août 2022.

Le classement réalisé au 30 novembre 2021, a-t-il fait savoir, indique ce qui suit : cinquante-trois pays africains ont mis en œuvre la vaccination, vingt ont atteint l'objectif de 10% en septembre, malheureusement le Congo ne fait pas partie. Et parmi ces vingt pays, cinq ont atteint l'objectif fixé pour décembre 2021, c'est-à-dire 40%. Il s'agit des Seychelles, de l'Ile Maurice, du Cap Vert, du Maroc et de la Tunisie. Dans la sous-région Afrique centrale, seule la Guinée équatoriale a atteint 14% et le Rwanda 30%.