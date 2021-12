Algérie: Vers la réception de 45.000 places pédagogiques et 27.000 lits avant la rentrée universitaire 2022-2023

Alger — Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sera doté de 45.000 places pédagogiques et 27.000 lits avant la rentrée universitaire 2022-2023, a annoncé jeudi le premier responsable du secteur, Abdelbaki Benziane.

Dans son allocution d'ouverture de la Conférence nationale des collectivités, M. Benziane a précisé que la réussite de la rentrée universitaire 2022-2023 exige "la réunion de tous les moyens humains et matériels pour améliorer la gestion des établissements universitaires et la qualité des formations proposées, annonçant "la réception de 45.000 places pédagogiques et 27.000 lits avant la prochaine rentrée universitaire".

"De nouvelles mesures seront prises concernant l'inscription et l'orientation des nouveaux bacheliers et le réseau des écoles supérieures sera renforcé à travers l'ouverture de pôles d'excellence pour garantir une formation de qualité et assurer une bonne préparation pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions", a-t-il indiqué, ajoutant que ses services "s'attellent actuellement à élaborer une circulaire ministérielle relative à l'orientation des bacheliers 2022".

Le calcul de la moyenne pondérée sera maintenu et des modifications seront apportées concernant certaines filières du baccalauréat, en prenant en compte les résultats de la coordination et du travail conjoint mené actuellement avec le ministère de l'Education nationale, notamment en ce qui concerne l'encouragement de l'orientation dans les filières scientifiques et technologiques".

Concernant l'encadrement humain, le ministre a souligné que le secteur a achevé "l'opération de recrutement des nouveaux enseignants à hauteur de 50% du nombre global des postes ouverts qui s'élève à 1655 nouveaux enseignants, indiquant qu'un "déficit" a été enregistré au niveau de certains établissements universitaires concernant le parachèvement des opérations de recrutement qui devaient prendre fin avant le 20 novembre 2021.

S'agissant de l'opération de gestion financière du budget de la recherche scientifique, M. Benziane a indiqué que son secteur, via la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique adoptera "une nouvelle approche dans la gestion financière et de recherche, notamment après la fermeture du Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique (FNRSDT)".