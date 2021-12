Tunisie: La visite "historique" du président Tebboune à Tunis jette de nouvelles bases de partenariat bilatéral

Tunis — La visite d'Etat "historique" du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mercredi et jeudi à Tunis à l'invitation de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, a permis aux dirigeants des deux pays de jeter les bases d'un partenariat fondé sur une nouvelle orientation stratégique.

La visite de deux jours a été marquée par d'intenses activités du président, sanctionnée par la "Déclaration de Carthage". Cette dernière confirme la convergence de vues des présidents des deux pays quant à la nécessité d'une "nouvelle approche de coopération, à même d'asseoir de nouvelles bases de partenariat bilatéral".

La Déclaration affirme que les "discussions importantes menées par les deux chefs d'Etats ont consacré la convergence totale des vues des deux présidents quant à l'appréciation du niveau des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays".

La visite du président Tebboune a également été couronnée par la conclusion de 27 accords et mémorandums traduisant la nouvelle dynamique des relations bilatérales portant notamment sur le développement des régions frontalières à travers deux accords de jumelage entre les wilayas de Jendouba et El Taref, et Le Kef et Souk Ahras.

Les autres accords concernent les secteurs de la Justice, l'Environnement, l'Energie, la Pêche, les PME et les startups, l'Industrie pharmaceutique, l'Education, la Formation professionnelle, les Affaires religieuses et l'échange entre les radios.

Les présidents des deux pays ont, à l'issue d'un entretien en tête à tête, puis élargi aux membres des délégations des deux pays, confirmé lors d'une conférence de presse conjointe, leur souci de renforcer "les relations historiques distinguées" unissant les deux pays, et ce dans le cadre d'une nouvelle orientation stratégique.

Il a également rencontré, au deuxième et dernier jour de sa visite d'Etat, des représentants de la communauté algérienne établie en Tunisie, où il a indiqué avoir donné "des instructions à tous les ambassadeurs quant à l'impératif de mettre en place des canaux de communication avec les enfants de la communauté algérienne partout dans le monde en vue de prendre en charge leurs préoccupations".

Un accueil fraternel et officiel a été réservé au président de la République, à son arrivée à Tunis, traduisant la profondeur des relations historiques et stratégiques liant les deux pays et les deux peuples frères.