Congo-Brazzaville: Mantsina sur scène - " Verso-recto " ouvre le bal de la 18e édition

Après une édition 2020 organisée en ligne à cause de la pandémie de covid-19, la Rencontre internationale de théâtre de Brazzaville "Mantsina sur scène" se tient cette année en présentiel, du 14 au 22 décembre. Le spectacle inaugural proposé au public a été " Verso-recto ".

C'est devant un public venu nombreux et des artistes pluridisciplinaires de différents pays qu'a été lancé, le 14 décembre, le début des pérégrinations artistiques de la 18e édition du festival Mantsina sur scène qui se tient cette année sur le thème "S'ouvrir davantage au monde". Pour l'occasion, le directeur délégué de l'Institut français du Congo, Régis Ségala, s'est félicité d'avoir à cette ouverture du festival une salle pleine, avec un public resté fidèle à Mantsina depuis dix-huit ans.

" Mon cœur est chargé d'une grande émotion et en même temps, ma mémoire passe en revue tout le cheminement de cette aventure lancée en 2003. Sur ce cheminement, je sens des sueurs aigres, amères, salées et sucrées qui traduisent des tensions, des résistances, des efforts, de la persévérance et de la résolution. Je vois des ombres d'hommes et de femmes qui ont contribué de près ou de loin au rayonnement de ce grand élan théâtral considéré à ses débuts comme une folie. Une folie qui, au fil du temps, s'est révélée être une véritable fabrique de passion et de vocation ", a déclaré, dans son allocution, Sylvie Dyclo-Pomos, directrice artistique de Mantsina sur scène.

Ouvert au monde depuis son lancement, en cette 18e édition, le festival s'ouvre davantage en programmant des artistes non listés dans son répertoire. Aussi entend-il mettre en avant la créativité qui a impulsé l'ouverture au monde de jeunes artistes en invitant une fois de plus cette année des comédiens, metteurs en scène, programmateurs et directeurs de théâtre et de festival pour de moments riches et variés autour de différentes disciplines artistiques telles la performance, la danse, les arts plastiques, le slam. Ce, en plus des spectacles de théâtre, échanges-débats avec le public et ateliers.

" Verso-recto " chaleureusement accueilli par le public

Inspirée de faits réels et de fiction, l'histoire de la pièce de théâtre se passe entièrement dans un cimetière de la ville, où se côtoient des fantômes, un prêtre et des vivants. Les fantômes parlent de leur condition de macchabée, des circonstances de leur arrivée dans cet endroit sinistre, de leur déception de l'égoïsme des vivants et de leur tristesse face à toutes les situations chaotiques sur terre.

Consternés, ils élaborent un plan pour repartir sur terre afin de discipliner tous ces vivants aux esprits tortueux. Pour réussir le projet, ils font appel à toutes les générations de macchabées, ceux de Trebinka, de Garissa, du 7 janvier, de Mvoungouti, de Sobibor, de Maluku, du 4 mars... " C'était top. Beau texte et belle mise en scène. Bravo à toute l'équipe! ", a félicité Marcelle Sandrine Bengono.

" C'est un plaisir de me retrouver encore à Mantsina sur scène. C'est un rendez-vous qu'on a manqué l'année dernière à cause de la pandémie. Pour la pièce d'ouverture, je trouve que c'est une perspective intéressante d'avoir des personnages qui sont dans la peau de morts, donc de personnes parties de l'autre côté du rideau, pour essayer un peu d'analyser la vie de vivants, souvent marquée par l'égoïsme, une quête effrénée du pouvoir... qui conduit à toutes formes de vices. La mort ici sert de recul pour observer la vie des humains et cela est très captivant ", a confié Emeraude Kouka, au terme du spectacle.

Plusieurs leçons à tirer de cette pièce de théâtre mise en scène par Sylvie Dyclo-Pomos, assistée par Gylfery Ngamboulou et distribuée sur les planches par des comédiens talentueux, à savoir Germaine Ololo, Jacques Moussayandi, Sorel Boulingui, Georgette Kouatila, Gaëlle Andrée Ngangoula, Vanessa Tamba Bonazebi, Mbila et David Malonga. " La pièce instruit sur le fait que ça ne sert à rien de se faire du mal car nous finirons tous sous terre ", a fait savoir l'autrice de l'œuvre.