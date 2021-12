Afrique: Entrepreneuriat - Les Africaines réunies à Kinshasa

La troisième édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED) s'est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), du 14 au 16 décembre. Elle s'est voulue être d'un impact décisif pour l'évolution du statut de la femme africaine.

La rencontre de Kinshasa a permis à toutes les participantes de partager des expériences et opportunités, en vue d'explorer les solutions pour la relance économique. Sur le thème "Accélérer la dynamique de la Zlécaf, zone de la libre échange continentale africaine, avec la contribution active des femmes entreprenantes et dynamiques pour relancer l'économie post-covid 19", la troisième édition du FIED a réuni des maraîchères, vendeuses au marché, informaticiennes, femmes rurales, femmes comptables et architectes, infirmières et médecins, juristes, avocates et magistrates, pilotes, commerçantes, entrepreneures, femmes au bureau, députées, sénatrices, professeures, ministres.

Ces assises de trois jours ont permis à ces femmes entreprenantes de bénéficier des avantages de la mise en œuvre de la Zlécaf grâce à l'exportation de leurs produits vers d'autres pays, en vue de booster leurs affaires.

En effet, l'objectif du FIED est de valoriser la femme entreprenante, c'est-à-dire celle détenant une activité génératrice de revenus et qui lui assure son indépendance financière. En Afrique, selon Yeo Djelika, fondatrice du FIED, 60% des femmes et jeunes filles sont encore à l'étape d'entreprenantes. Les milliers de participantes qui sont venues de différentes provinces de la RDC et de l'extérieur se sont réunies à travers la Zlécaf pour les échanges d'affaires, d'informations et de connaissances entre elles. Au programme de cette édition, des rencontres de haut niveau, remise de prix, conférences-débats, foire, actions de solidarité.

Par ailleurs, comme l'expliquait la fondatrice du FIED, sur le plan technologique et digital, les Africaines bénéficient d'une révolution numérique radicale qui pourrait les aider à résoudre leurs défis économiques, sociaux et environnementaux les plus urgents. Au cours de ces assises, d'autres thèmes ont été développés, à savoir accélérer la dynamique du marché commun de l'Union africaine, des enjeux de la facilitation des échanges intra-africains avec les défis liés à la normalisation, la certification et au financement, comment l'agriculture est portée par les femmes en Afrique, quelles sont les difficultés pour accéder à la propriété foncière, les femmes au cœur des nouveaux modèles économiques verts, durables, renouvelables et numériques, les défis de l'accès aux prêts bancaires.

" 2020 a été une année charnière pour l'égalité homme-femme et ce forum international des femmes entreprenantes et dynamiques qui sera organisé à Kinshasa, se veut d'être d'un impact positif pour marquer l'évolution du statut de la femme congolaise d'une façon spécifique et de la femme africaine en général ", concluait Yeo Djelika.