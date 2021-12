Congo-Brazzaville: Mixton se confirme avec le titre " Makambo "

Prélude à la sortie, début 2022, de son deuxième album intitulé " Etoile du Congo ", l'artiste rappeur et chanteur congolais Tony Michaël Mbama dit Mixton a lancé, le 10 décembre, le single " Makambo " (les problèmes en français), au grand bonheur des mélomanes de la bonne musique.

Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, le tube de près de quatre minutes séduit déjà les fans de Mixton. Il a totalisé, en une semaine, plus de 3 500 vues sur YouTube. Annonçant l'arrivée imminente d'" Etoile du Congo ", le single " Makambo " est une vraie joaillerie musicale. Il s'inscrit dans l'un des styles musicaux du moment, à savoir l'egotrip puisqu'il met en évidence son auteur en exposant son savoir-faire.

" L'egotrip, dans le rap, est un style de musique qui permet à l'artiste de faire sa promotion, de se mettre lui et/ou ses œuvres en avant, faire ses propres louanges, mettre en avant sa personnalité. A mon actif, un album sur le marché et plusieurs singles à succès et plusieurs collaborations. J'ai fait la majorité des plus grandes scènes du Congo et des plus gros festivals Hip hop d'Afrique centrale. Le meilleur reste à venir car avec mon deuxième album, je pars à la conquête du monde ", a indiqué Mixton.

Susceptible de rapper, chanter et même faire de l'animation, l'homme qui se nomme mister Boumbaye fait partie des artistes qui font rayonner la musique urbaine de la ville de Pointe-Noire, en particulier, et du hip-hop congolais, en général.

Adepte du travail bien fait et toujours disponible dans les collaborations avec ses proches comme Teddy Benzo, Mixton s'inspire des faits sociaux pour composer sa musique. C'est, d'ailleurs, grâce aux chansons comme " Tu mens, 2012 ", " Maman, 2013 ", " Mbongo, 2018 ", " Comme dans un rêve " et " Tu me fais planer " en 2018 puis " Soki, 2021 " que ce jeune Congolais a pu se frayer un chemin dans un monde dominé par la rumba.

Connu pour son flow en kituba, en lingala, en français et parfois en anglais, Mixton a, sans nul doute, encore beaucoup à donner à la musique congolaise.