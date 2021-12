Congo-Brazzaville: Drame du 4 mars 2012 - Le gouvernement rassure les victimes

Le collectif des victimes du drame du 4 mars 2012 à Mpila et le gouvernement se sont accordés, le 14 décembre, à Brazzaville,sur la manière dont sera réglée cette situation.

A l'issue de la réunion qui s'est déroulée à la Primature en présence de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a annoncé le décaissement d'ici à la fin de l'année d'un milliard FCFA et six milliards en 2022. De quoi satisfaire les attentes des ayants-droit. " Nous avons dissipé les malentendus qu'il y avait entre les sinistrés et le gouvernement. Le Premier ministre nous a rassurés, tout en sachant que nous sommes dans une situation drastique, il a donné des instructions fermes pour qu'un milliard soit décaissé sous peu ", s'est réjoui le président des Bâtis, Bruno Osseté.

En effet, pour la prise en charge de toutes les trois catégories des victimes du 4 mars (victimes corporelles, commerçants et maisons détruites), le gouvernement doit déverser plus de 250 milliards FCFA. Une somme difficile à mobiliser en cette période de crise où le Congo est en pleine négociation avec le Fonds monétaire international (FMI) pour la signature d'un nouvel accord de facilité élargie de crédit. D'où la nécessité de faire un appel de fonds international. " Etant donné que le pays est en discussion avec le FMI, il y a des dispositions à prendre. Il est interdit au pays de faire des dépenses hors budget. Il faut donc chercher des moyens à l'international pour régler définitivement la situation du 4 mars ", a poursuivi Bruno Osseté.

L'autre satisfaction des représentants des sinistrés vient de l'annonce de la réactivation de la commission chargée de la gestion des victimes qui ne fonctionnait plus depuis la démission de son président, le ministre Alphonse Claude N'Silou. " Cette commission mise en place par décret ne fonctionnait pas. Mais, depuis hier, elle est devenue fonctionnelle. Ainsi, tous les problèmes du 4 mars seront vus au niveau de cette commission. Elle sera élargie aux députés des zones concernées ainsi qu'aux administrateurs-maire de Talangaï et Ouenzé. Donc, si hier nous n'avions pas de répondant, aujourd'hui nous en avons trouvé ", a-t-il conclu.

Un décret du Premier ministre élargira cette commission aux députés et maires qui se joindront aux onze ministres qui la composent à ce jour. Député de la deuxième circonscription électorale de Talangaï, Jean-Claude Ibovi s'est félicité de l'élargissement de cette commission. Selon lui, le gouvernement a déjà versé 10 milliards FCFA aux commerçants sur les 13 attendus. C'est vrai que les victimes corporelles perçoivent assez régulièrement leurs indemnités mais le plus gros lot reste celui des personnes ayant perdu des maisons. " Le Bâti a 243 milliards 049 millions FCFA. L'Etat n'a payé que 700 millions FCFA, soit 0,0027%. Les victimes du bâtiment sont chiffrées à 12 941 et chacune à son montant ", a-t-il expliqué.