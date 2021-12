Congo-Kinshasa: Le projet d'édit budgétaire exercice 2022 déclaré recevable

Le projet avait été présenté, le 15 décembre, par le gouverneur Gentiny Ngobila aux députés provinciaux de la capitale congolaise.

Le patron de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a soumis le 15 décembre aux députés provinciaux les articulations du projet de budget. L'Assemblée provinciale siégeait en plénière, afin de doter la capitale congolaise d'un budget pouvant permettre à l'exécutif provincial de matérialiser son programme quinquennal pour l'année 2022.

Dans son exposé, le gouverneur a présenté un budget prévisionnel s'élevant à près de 500 millions de dollars américains, soit une augmentation de 19,64% par rapport au précédent, tout en relevant que le taux de mobilisation des recettes courantes reste principalement influencé par une sur exécution des recettes à caractère national. Néanmoins, le premier citoyen de la ville a noté avec regret le comportement du pouvoir central en rapport avec la non application de la décentralisation financière pouvant permettre aux provinces une exécution efficiente du budget prévisionnel.

Ce budget prévisionnel, note-t-on, prévoit la poursuite de la réhabilitation, construction et modernisation de plusieurs artères de la ville, la lutte contre le banditisme urbain, les travaux d'assainissement et tant d'autres projets visant l'amélioration du cadre de vie du Kinois tout en posant un fondement solide d'une ville moderne, assainie, rayonnante et résiliente. C'est après plusieurs préoccupations, recommandations et observations soulevées par les élus provinciaux sur certaines questions, notamment sur les recettes, les dépenses courantes et les dépenses en capital, questions prises en compte par chef de l'exécutif provincial, que ce projet d'édit budgétaire exercice 2022 a été déclaré recevable par l'Assemblée provinciale. Il a ainsi été envoyé à la commission Ecofin pour des aménagements et sera donc voté dans les tout prochains jours.