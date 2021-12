Madagascar: Transport aérien - Le nouveau terminal international d'Ivato opérationnel depuis hier

La mise en service commercial du nouveau terminal de l'aéroport international d'Ivato intervient au lendemain de la signature d'un avenant au contrat de concession entre les autorités malgaches et Ravinala Airports.

Antananarivo a désormais un aéroport international digne de ce nom. Le nouveau terminal international d'Ivato est opérationnel depuis hier. Une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du transport aérien malgache avec notamment une cérémonie de mise en service commercial honorée de leur présence par quelques membres du gouvernement.

Ravinala Airports

Ce projet remonte, rappelons-le, à 2017 où l'Etat Malagasy a lancé un appel d'offres pour la construction, l'exploitation, la maintenance et le financement des deux aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy-Be pour une durée de 28 ans. Ravinala Airports, le titulaire du marché qui est un consortium regroupant Meridiam, ADP International, Bouygues Bâtiment International et Colas, a été sélectionné pour mener à bien les travaux de ces infrastructures de pointe qui répondent aux normes internationales. Fruit d'un partenariat public-privé, le projet contribuera à faire de la Grande île, un Hub aéroportuaire et touristique de l'Océan Indien. Les objectifs de Ravinala Airports sont de développer la capacité de ces deux aéroports internationaux, réaménager les installations existantes, les remettre aux normes de sécurité et de protection de l'environnement, améliorer la qualité des services aéroportuaires, satisfaire les exigences des clients (compagnies aériennes, passagers, commerces, fret, Aviation générale, afin d'accroître leur satisfaction de manière durable et participer au développement économique de Madagascar grâce à sa stratégie de développement de routes aériennes.

Attractivité

Une belle opportunité pour l'économie en général et pour le secteur touristique en particulier, puisque ces nouvelles infrastructures permettront d'améliorer l'expérience des usagers et par conséquent d'accroître l'attractivité de Madagascar en tant que destination touristique. Mais le plus important en cette période sanitaire difficile est probablement le fait que le nouveau terminal international, d'une superficie totale de 17 500 m2, permet un meilleur traitement des passagers par rapport aux risques de propagation de la Covid-19. Le nouveau terminal international a opéré avec succès, hier, en accueillant le vol de Madagascar Airlines en provenance de Paris. Le temps d'attente a considérablement été réduit grâce à la présence de multiples nouveaux guichets, facilitant ainsi les formalités. Notons que le nouveau terminal international a en outre reçu l'accréditation sanitaire de l'Airport Council International (ACI). Avec une capacité de 1,5 million de passagers par an, ces nouvelles infrastructures aéroportuaires permettront d'augmenter le nombre de dessertes régionales et internationales hebdomadaires tout en offrant un cadre d'accueil aux normes internationales.

" Le pays dispose dorénavant d'un aéroport international de référence dans tout l'Océan Indien et reflète la belle image du pays ", a déclaré Julien Coffinier, le Directeur général de Ravinala Airports. Le ministre du Tourisme Joël Randriamandranto a pour sa part déclaré que le nouvel aéroport contribuera à la réalisation des objectifs de l'Etat de faire de la Grande Île, une destination touristique phare dans l'Océan Indien. Le projet a déjà généré 1 000 emplois et prévoit d'en créer encore quelques centaines. Notons que le président de la République Andry Rajoelina s'est impliqué personnellement dans les renégociations du contrat pour faire en sorte que Madagascar puisse tirer un maximum de profits dans cette opération.