Madagascar: Lutte contre l'insécurité alimentaire - La HKFK mobilise toutes les forces vives à agir

C'est un champ d'expérimentation de la culture de patate douce à Ampefy.

La plateforme HFKF (Hetsika Fampiraisana ny Kristiana ho an'ny Firenena) ou Mouvement de Rassemblement des Chrétiens en faveur de la nation, organise une grande réunion de consultation de toutes les forces vives pour lutter contre l'insécurité alimentaire à l'hôtel Carlton ce samedi 18 décembre 2021. Parmi elles, cette plateforme a invité, entre autres, tous les anciens ministres en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que le ministre de tutelle actuel. Les membres du secteur privé représentés par le GEM et le FIVMPAMA, la confédération des églises FFKM ainsi que les autres églises de toutes les confessions, l'association Ligue pour la Lecture de la Bible la société biblique de Madagascar et les membres de la société civile sont également sollicités.

Renforcer la résilience. En effet, la HFKF a pour objectif de mobiliser toutes ces forces vives à agir en s'intégrant dans une nouvelle plateforme de lutte contre l'insécurité alimentaire, qui est déjà en activité. Celle-ci promeut notamment des activités visant à renforcer la résilience aux effets du changement climatique tels que la sécheresse, la baisse de la production agricole, la famine, la propagation des épidémies et la dégradation de la santé. Toujours dans le cadre de ce grand événement, la HFKF va également présenter des bonnes pratiques agricoles contribuant à la lutte contre l'insécurité alimentaire tout en se souciant de la protection de la santé des consommateurs.

Des champs d'expérimentation des cultures de produits agricoles améliorées et indemnes de tout produit chimique, peuvent être visités par tous. Le but est de vulgariser à outrance ces bonnes pratiques agricoles afin de lutter contre l'insécurité alimentaire à Madagascar. Il est à noter que la HFKF travaille de concert avec l'opérateur en téléphonie mobile Airtel et toutes les radios évangéliques existantes dans le pays, pour ce faire. L'implication de tous s'avère ainsi indispensable.