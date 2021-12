Congo-Brazzaville: Musique - Shopamusic publie ses Top single et albums

La plateforme digitale Shopamusic vient de révéler les ventes de son Top 5 singles et Top 5 albums ! Mention spéciale à Nestelia Forest et Spirita Nanda, ainsi qu'à Emmanho. Pour autant le contexte économique reste plus fragile que jamais pour la culture en cette fin d'année.

A ce jour, le classement des ventes de Shopamusic, première et unique plateforme digitale congolaise spécialisée dans la vente et streaming de musique en ligne, est le seul indicateur crédible pour mesurer une certaine renommée pour les artistes. Shopamusic vient combler le déficit de visibilité du secteur marchand d'une industrie phonographique en mal de distribution et l'on peut penser que la plateforme congolaise devienne sans trop tarder l'outil de référence pour juger du réel impact des ventes de la musique nationale.

En ce sens, les chiffres du Top Singles et le Top albums balaient d'un seul revers de main les artifices du star-system, des buzz en tous genres, des pseudos hits controversés, voire encore des récompenses parfois subjectives attribuées aux artistes oscarisés ou awardés. Il est juste cependant de préciser que de nombreux artistes du 242 n'ont pas encore adhéré à Shopamusic et que ces classements ne reflètent qu'en partie cet état des lieux en matière de chiffres de vente comme il est juste de préciser encore que les ventes ne sont pas obligatoirement un gage d'une quelconque valeur artistique.

Ce constat objectif conduit hélas à prendre conscience des ventes peu génératrices de revenus pour les artistes autoproduits ou pour les producteurs. Pour autant, les deux premières places glanées par Nestelia Forest dans le Top single " Minguinita " avec 103 ventes et " Ah Tiady ", 56 ventes, et la troisième place de Spirita Nanda avec son titre " Mélodie ", 38 ventes, illustrent bien que ces deux artistes sont, à n'en pas douter, les locomotives de la musique au féminin au Congo Brazzaville.

Le constat est cependant plus cruel pour le Top album où les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si au pied du podium, la mixtape " Zaza II " d'Emmanho s'en sort très honorablement avec 40 ventes, les autres 4 premières places du Top album qu'occupent Ind Le Brazza (10 ventes), Varan de Komodo (4 ventes), Laila & The Groove (2 ventes) et Muffassa (1 vente) témoignent du peu d'engouement du public pour les artistes locaux, ce qui reste, d'ailleurs, un débat récurrent sur les réseaux sociaux.

Le Bureau congolais du droit d'auteur fixant une redevance annuelle de 20 millions pour les chaînes de télévision qui les autoriserait à diffuser les clips congolais pourrait creuser plus encore le déficit de visibilité, et par conséquent les ventes de singles et d'albums des artistes que la crise sanitaire a déjà largement fragilisés. Ce n'est en rien une nouveauté, la culture reste en danger.