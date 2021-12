Sénégal: Exploitation du pétrole et du gaz - Un Conseil présidentiel prévu le 21 décembre prochain

Un Conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz se tient le 21 décembre 2021 au Cicad de Diamniadio. L'information est du ministère des Finances et du Budget dans un communiqué de presse.

Selon le document, le Sénégal s'apprête à amorcer une nouvelle phase dans son processus d'émergence économique et sociale avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz naturel.

En 2018, rappelle la même source, les concertations nationales sur la gestion des futures recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz ont abouti à des conclusions qui ont servi de base de travail à l'élaboration d'un projet de loi à cet effet.

Ainsi dans une démarche d'ouverture et de transparence, le Président de la République, Macky Sall convie toutes les forces vives de la Nation, y compris l'opposition et la société civile, au Conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures au Cicad le mardi 21 décembre 2021.