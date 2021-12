Congo-Kinshasa: Récemment nommés - Cinq nouveaux diplomates reçus chez Félix Tshisekedi

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience, ce jeudi 16 décembre 2021, à la Cité de l'Union africaine, une délégation de diplomates conduite par Ileka Atoki, Directeur de Cabinet du Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires Etrangères.

Présents à ces entretiens, trois Ambassadeurs et deux représentants de la RDC auprès de l'ONU nouvellement nommés : Mme Isabelle Tshombe, ambassadeur de la RDC en France, François Balumene, ambassadeur en Chine, Gilbert Maya Nabina ambassadeur en Côte d'Ivoire, Professeur Nzongola Ntalaja, Représentant permanent de la RDC auprès de l' ONU à New York et Paul Empole Losoko Efambe, Représentant permanent de la RDC auprès de l'Office des Nations Unies et d' autres organisations internationales à Genève.

Prenant la parole au nom de la délégation, l'Ambassadeur Ileka a d'emblée qualifié ces échanges de fructueux, avant de souligner : "Le Président de la République a saisi cette occasion pour prodiguer un certain nombre de conseils aux diplomates et leurs préciser en même temps sa vision en terme de relations diplomatiques qu' il compte entamer non seulement sur le plan bilatéral mais aussi sur le plan multilatéral ".

Des questions pratiques inhérentes au bon fonctionnement du ministère des Affaires Etrangères ont été également évoquées.

Il faut, cependant, noter que le Président Félix Tshisekedi procède à un renouvellement du corps diplomatique depuis le 22 octobre dernier.

En effet, 23 hauts fonctionnaires du ministère des Affaires Etrangères ont été élevés à la dignité d'ambassadeurs et puis, nommés Ambassadeurs.