Tunisie: La Tunisie se paie l'Egypte et accède à la finale de la coupe arabe - Victoire retentissante...

L'équipe nationale a émerveillé tous ses supporters en accédant à la finale de la Coupe arabe de la Fifa grâce à une victoire retentissante sur l'Egypte, son rival de toujours.

Les Aigles de Carthage ont volé haut avant-hier à Doha devant l'Egypte qu'ils ont battu (1-0) en demi-finale de la Coupe arabe de la Fifa. Du coup, ils ont fait vibrer tout le peuple tunisien qui est assoiffé d'événements heureux ces dernières années, et ce, en atteignant la finale de cette joute arabe grandement organisée au Qatar.

Ce duel au sommet entre deux protagonistes, qui ne se connaissent que trop et dont les rencontres sont toujours très disputées, a tenu ses promesses sur tous les plans.

Il y a d'abord la massive présence du public qui a investi le splendide "stade 974" qui se trouve être une vraie prouesse de créativité technologique et architecturale de par son aspect démontable et sa construction consistant essentiellement en la compilation de milliers de containers marins ainsi que d'autres matériaux donnant un ouvrage à la fois innovant et original.

Il y a aussi le fait que le match s'est déroulé sur un rythme endiablé du début à la fin. Les joueurs des deux camps s'étant donnés à fond, sans calcul.

D'ailleurs, on commençait dès la 70' à se demander s'il allait leur rester du jus pour les prolongations; le cas échéant ?

Mais contre toute attente et alors qu'on s'acheminait dare-dare vers le coup de sifflet annonçant la fin de la deuxième mi-temps au score neutre de zéro à zéro, vint le but meurtrier de la Tunisie (90'+3'). Ce fut sur un coup-franc botté par Naïm Sliti (à peine incorporé) et une déviation de la tête de Amrou Soulia dans les filets de son gardien Mohamed Chennaoui. La douche écossaise en d'autres termes! Un but qui médusa les milliers de spectateurs égyptiens qui n'arrêtaient pourtant pas un instant leurs encouragements à leur équipe. Mais ce fut surtout un but qui provoqua une liesse immense et dans les gradins du stade et dans les rues, par la suite, que ce soit au Qatar ou en Tunisie.

Un mémorable sans-faute

Le rendement de l'équipe nationale dans cette rencontre a été tout juste formidable. Tout ce que l'on pouvait exiger comme facteurs de réussite y était. Le surpassement de soi de tous les joueurs ainsi que leur forte concentration étaient extraordinaires. Rien n'a été laissé à l'improvisation côté application tactique. Ce fut pareil dans tous les compartiments du jeu au milieu du terrain et en défense particulièrement.

Notamment à l'entrejeu où la flamme et l'initiative de Chaâlali, Sassi, Majbri, M'sakni et Ben Romdhane ont permis de barrer la route aux excellents joueurs égyptiens Amrou Soulia, Ahmed Saïed (Zizou) et Ahmed Fethi qui n'ont pas trouvé de solutions leur permettant de construire leurs dangereuses opérations offensives habituelles.

Il faut avouer que le jeu en général s'est concentré au milieu du terrain en raison de la prudence des deux équipes et l'abandon des risques superflus.

C'est ce qui explique la rareté des occasions de but limitées à deux pour chaque camp.

La vigilance de nos défenseurs et le soutien sans relâche de l'excellent latéral droit, Mohamed Drager, à l'attaque ont largement compliqué les choses pour les "Pharaons".

Même Moez Hassen, qui n'a pas été sollicité outre-mesure, a démontré une forte promptitude et une précaution exemplaire dans toutes ses interventions.

Avec de la compétition et un peu plus de matches de haut niveau, ce gardien redeviendra incontestablement le numéro un dans son poste à l'équipe de Tunisie.

Demain face à l'Algérie en finale, il faudra continuer sur la même lancée. Il ne faut pas être hanté par l'issue finale du match beaucoup plus que par l'application, la concentration et le même esprit conquérant démontré jusque-là. Le reste n'a aucune importance !