Cote d'Ivoire: Forum économique / Investissement - L'offensive de la délégation ivoirienne dans les milieux d'affaires turcs

Une délégation ministérielle ivoirienne a pris part hier, jeudi 16 décembre, en Turquie, à un Forum économique initié par le Conseil des relations économiques étrangères de Turquie (DEIK). Créé depuis 1986, ce conseil regroupe en son sein plusieurs entreprises turques de renom.

Conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, cette délégation est également composée du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba.

Les rencontres d'échanges " B to B ", qui se sont tenues à cette occasion, ont permis aux ministres ivoiriens de " vendre " leur pays aux investisseurs turcs qui ont pris part, nombreux, à cette rencontre. A travers des arguments solides, chacun des trois ministres a vendu les opportunités du pays pour convaincre les investisseurs turcs à venir en Côte d'Ivoire.

Avant cela, lors de la rencontre en plénière, la ministre d'État Kandia Camara a, dans son discours, présenté les atouts de son pays. " Avec la paix et la sécurité retrouvées en Côte d'Ivoire, nous avons l'un des plus grands pôles d'investissements le plus performant de la sous-région. C'est en cela que le Président Alassane Ouattara vous remercie pour avoir bien voulu vous intéresser à notre pays afin de diversifier et renforcer vos affaires ", a-t-elle lancé.

Par ailleurs, la ministre d'État a été reçue en audience, bien avant le forum, par S.E.M Sedat Onal Melvut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères de Turquie, avec qui elle a évoqué toutes les questions bilatérales entre les deux nations.

Elle a aussi échangé avec le groupe turc Limak qui évolue dans le domaine de l'énergie, de l'immobilier et de la cimenterie. A l'occasion, Hakan Ozturk, administrateur de ce groupe, a marqué sa volonté d'étendre son champ d'actions en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le ministre Kobenan Adjoumani s'est dit satisfait de cette occasion qui leur a été donnée de rencontrer des groupes d'investisseurs qui désirent s'installer en Côte d'Ivoire. " L'occasion nous a été donnée de présenter les atouts agricoles de notre pays. Et comme vous le savez, nous sommes premier pays producteur dans plusieurs activités agricoles. Donc notre présence a assez intéressé les opérateurs économiques qui ont vu là l'opportunité réelle d'investir dans l'agriculture en Côte d'Ivoire ", a-t-il déclaré.