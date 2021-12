Cote d'Ivoire: Les députés en conclave à Abidjan pour renforcer les actions de la zone

Les députés de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) membres du Comité interparlementaire (Cip) sont, depuis hier, à Abidjan, au Jardin des rails, au Plateau, dans le cadre de la 30e session extraordinaire de l'organisation. Durant trois jours, ils passeront en revue plusieurs sujets à même de rendre performant l'outil et permettre à la zone d'être encore plus efficace.

Avant l'ouverture officielle des travaux auxquels prennent part une vingtaine d'élus environ, Maria Paula Costa, vice-présidente du Cip, a traduit toute sa reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire pour son hospitalité, chaque fois que des organisations de la sous-région l'ont sollicité. Au Président de la République, Alassane Ouattara, elle a exprimé sa déférence et sa gratitude pour sa contribution au renforcement de l'intégrité régionale et à la consolidation de la paix et du développement dans la zone. Pour la député originaire de la Guinée-Bissau, cette rencontre d'Abidjan permettra de statuer sur plusieurs points dans le but de dynamiser la zone.

Il s'agit d'examiner et d'adopter le nouveau règlement intérieur de l'organe, de présenter les rapports pays sur la situation de la transposition des directives communautaires des États membres. Les membres du Cip profiteront aussi de cette rencontre pour valider, ajoute la vice-présidente, la fiche de performance relative au bilan des résultats de l'organisation au titre de l'année 2021. " Nous prendrons également connaissance des comptes rendus des différentes rencontres auxquelles nous avons participé durant l'année écoulée et passerons en revue la situation socio-économique et politique dans nos États respectifs ", a conclu l'honorable Maria Paula Costa Pereira.

Au nom du président de l'Assemblé nationale, Coulibaly Fononan s'est félicité de la tenue de cette 30e session extraordinaire à Abidjan et a traduit tout le soutien d'Amadou Soumahoro à la rencontre qui apportera un plus au fonctionnement de la zone. Parce que, fait-il remarquer, vu l'agenda des trois journées de travaux, les sujets au centre des débats auront une incidence importante sur le développement de la sous-région.