Cote d'Ivoire: PND 2021-2025, trafic de stupéfiants, pétrole et gaz, sports... - Les députés délibèrent et adoptent définitivement quatre projets de loi

Les membres de la Chambre basse au nombre de 163 sur 253, réunis en plénière, ont adopté, hier, à l'unanimité, les rapports de quatre projets de loi à l'hémicycle. Adama Bictogo, vice-président de l'Assemblée nationale, représentait Amadou Soumahoro, président de l'institution, au cours de ces travaux.

Ces projets de loi qui ont fait objet d'examens de fond et de forme étaient présentés par trois commissions. La Commission des affaires économiques et financières (Caef) pour le projet relatif au Plan national de développement (Pnd 2021-2025) et celui relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. La commission de la sécurité et de la défense (Csd) a, elle, eu pour mission de partager les conclusions des échanges avec l'émissaire du Président de la République, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le 12 octobre dernier.

Ces conclusions portaient sur le projet sur la lutte contre le trafic et l'usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. La dernière commission qui a exposé à la suite des deux premières était celle des Affaires sociales et culturelles. C'était pour soumettre à l'ensemble des élus le rapport du projet portant ratification de l'ordonnance n°2021-189 du 28 avril 2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'un Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara.

Il faut dire que lors de la présentation de ces quatre projets, la plupart des députés présents ont apporté des rectifications et fait des suggestions dans la forme comme dans la forme. Des préoccupations qui ont été, prises en compte par les membres des différentes commissions ou rejetées dans certains cas. Toutefois, les quatre des projets ont reçu leur assentiment à l'unanimité.

A la fin de cette session, le président de séance, Adama Bictogo, a salué l'esprit qui a prévalu tout au long de la semaine écoulée à l'Assemblée nationale. Un esprit, dit-il, de fraternité qui repose sur des débats très objectifs. Parce que les députés et les groupes parlementaires partent des débats contradictoires pour aboutir à des résultats ou à des compromis. " Le plus important, c'est que les débats étaient courtois et c'est ce que nous avons noté ", se réjouit-il.

Revenant sur les projets de loi qui ont été votés à l'unanimité, le vice-président de l'Assemblée nationale s'est dit fier de ce que, nonobstant les appartenances et les divergences de vue politiques, les parlementaires aient mis en avant l'intérêt de la nation.