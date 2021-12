Cote d'Ivoire: 7e sommet de l'OGP - La RCI veut prendre sa place de leader en matière de bonne gouvernance et de transparence

La Côte d'Ivoire est déterminée à être le plus bel exemple en matière de bonne gouvernance et de transparence dans l'action gouvernementale sur le plan régional. C'est le message livré par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, lors de son discours au niveau national en marge du 7e Sommet mondial de l'Open government partnership (Ogp) ou Partenariat pour un gouvernement ouvert (Pgo) Ogp 2021, le mercredi 15 décembre 2021 au Plateau.

Invitant ses collaborateurs et les acteurs nationaux de l'Ogp à participer régulièrement aux travaux de ce 7e sommet mondial de l'Ogp, le ministre Souleymane Diarrassouba, a indiqué que cette activité est pour toutes les parties prenantes, l'administration publique, le secteur privé, la société civile, une aubaine pour partager des idées nouvelles quant à une meilleure implémentation des engagements de l'Ogp (...). " Tous les acteurs nationaux devraient participer à cet événement de bout en bout pour apprendre les leçons de bonnes pratiques auprès des autres pays ", a-t-il exhorté.

À ce 7ème sommet qui se tient à Séoul en Corée du Sud du 15 au 17 décembre 2021, trois (3) grandes thématiques sont abordées. Notamment, l'" Anti-corruption ", l'" Espace civique " et la " Gouvernance numérique ". Il s'agira de parler de la sensibilisation, du suivi de la mise en œuvre des engagements, et l'approfondissement de certaines initiatives tel que la création de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire.

Pour rappel, l'Ogp est une initiative lancée en 2011 par huit (8) pays. Ce Partenariat pour un gouvernement ouvert (Ogp) vise essentiellement à promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques pour une plus grande responsabilisation et implication des citoyens ; la lutte contre la corruption et l'exploitation des Tic en vue de renforcer la qualité de la gouvernance, dans un esprit de collaboration avec les acteurs non-étatiques, les organisations de la société civile et les médias. Membre depuis octobre 2015, la Côte d'Ivoire tout comme plusieurs pays prend part à cette rencontre de partage d'expériences, de renforcement des capacités. Cette activité s'effectue en présentielle et virtuelle à cause de la pandémie à coronavirus.