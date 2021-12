Cote d'Ivoire: Représentativité des femmes dans les instances de décision - L'Inad-ci ouvre le débat sur la nécessaire transition

La prise en compte du genre et précisément la question de la représentativité des diversités au sein des instances de décision suscite, de plus en plus à travers le monde, des réflexions. Surtout, à propos de son impact avéré sur l'efficacité de la gouvernance.

C'est pourquoi, l'Institut National des Administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-ci) ayant saisi l'urgence et l'acuité de la situation, a ouvert le débat sur la nécessaire transition, à travers un cadre d'échange autour de la thématique de la féminisation des organes de décisions, stratégiques et opérationnels en Afrique.

Les échanges se sont déroulés le 2 décembre dernier, en visioconférence, autour du thème " Les femmes dans la dynamique des conseils d'administration ".

Ce deuxième panel du genre, a été modéré par Madame Laureen Kouassi-Olsson de Côte d'Ivoire, Fondatrice et directeur générale de Birimian Holding.

Et Malado Kaba de la Guinée, présidente du Conseil d'Administration de Orabank Guinée, Lydie Oboa, présidente du Conseil d'Administration de Electricité Congo, Evelyne Tall, présidente du Conseil d'Administration de CGF Bourse Sénégal, Béatrice Amoakon, Administrateur Stanbic Bank CI, sont intervenues sur la thématique pour apporter leur contribution.

Ces éminentes dirigeantes africaines ont saisi cette occasion pour dresser un panorama africain de la situation de la femme dans la dynamique des conseils d'administration.

Plusieurs questions relatives au sujet ont permis un retour d'expériences de l'accès des femmes aux conseils d'administration et aux postes décisionnels. Une perception et l'influence de la femme au sein des conseils d'administration, une mise en relief du rôle des femmes dans la lutte contre la corruption et la gestion des conflits et crises en entreprise, une lucarne sur la résilience des femmes face à la crise sanitaire liée au Covid-19 et enfin la relève, ont été débattu.

A travers ce panel, l'Inad-ci entend recenser les problématiques liées à la place de la femme dans la gouvernance d'entreprise et dégager des solutions. Ceci, dans l'optique d'accroitre la performance des entreprises africaines en particulier et celle de l'économie africaine en général.

Créé le 9 avril 2013 à Abidjan, l'Inad-ci est né de la volonté d'un groupe de dirigeants d'entreprises et d'organisations professionnelles de mettre en place un mécanisme de partage de bonnes pratiques de gouvernance et de responsabilité sociétale des Entreprises.