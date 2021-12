Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Suzanne Loko fait commandeur de l'ordre international des palmes académiques du Cames

Le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur (Cames), a élevé au grade de Commandeur de l'ordre international des palmes académiques (Oipa-Cames), la présidente du groupe Loko, Mme Médécon Sourou Suzanne Loko.

La cérémonie de distinction a eu lieu, le mercredi 15 décembre 2021, à l'université tertiaire et technologique Loko (Utt-Loko), à Marcory. Consul général de Côte d'Ivoire au Bénin, Mme Médécon Sourou Suzanne Loko a été décorée par le Cames pour ses actions, ses réalisations et son engagement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'espace Cames.

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Adama Diawara, par ailleurs président en exercice du conseil des ministres du Cames, a félicité Mme Suzanne Loko pour sa décoration. " C'est la reconnaissance du travail accompli.C'est un juste retour des choses", a déclaré le ministre Adama Diawara, tout en remerciant Mme Suzanne Loko pour sa contribution à la formation des ressources humaines de qualité en Côte d'Ivoire.

Le grand chancelier de l'ordre international des palmes académiques, Abou Napon a rappelé que cette distinction revêt une importance capitale parce que concernant l'ensemble de l'espace Cames. " C'est la communauté universitaire de l'espace Cames dans ce qu'elle a de meilleur qui vous rend hommage Madame Loko, en vous recevant au grade de commandeur dans l'ordre international des palmes académiques du Cames ", a-t-il déclaré. " Cet ordre est l'expression symbolique la plus forte de tout ce que représente le Cames aux yeux du monde ", dit-il.

Avant de féliciter la récipiendaire pour son intégration à l'ordre. " Cher récipiendaire, soyez fière de votre appartenance à l'ordre et vivez en pleinement les principes avec la ferme volonté de la satisfaction d'avoir contribué à l'émergence d'un enseignement supérieur, d'une recherche et d'une innovation au service d'une économie et d'une société plus prospère ", a conseillé le grand chancelier de l'Oipa-Cames.

Mme Médécon Sourou Suzanne Loko a remercié les membres de l'ordre international des palmes académiques du Cames pour la distinction qu'ils viennent de lui décerner. " Au-delà de ma personne, c'est l'enseignement supérieur privé de côte d'ivoire que vous honorez par votre présence effective ", dit-elle. Avant de remercier le Pr Abou Napon, grand chancelier de l'Oipa-Cames et le Président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour l'enseignement privé.

Elle a exprimé également sa reconnaissance aux enseignants. " C'est le fruit d'un travail collégial, collectif et pluriel de longue haleine ; un travail d'équipe. Je dis à chacune et chacun, que c'est ensemble que nous méritons ce laurier ", a-t-elle déclaré.

Mais avant, le recteur de l'Utt-Loko, le Pr Aïdara Daouda a remercié les membres de l'Oipa-Cames pour l'intérêt et la considération qu'ils accordent à son établissement.

A noter que plusieurs hautes personnalités étaient présentes à cette cérémonie. Il s'agit entre autres de Cissé Ibrahima Bacongo et Ally Coulibaly.