Cote d'Ivoire: Education - Des étudiants exhortés à éviter "les raccourcis"

Ils ont obtenu le sésame leur ouvrant les portes des études supérieures. Ces nouveaux bacheliers, résidant à Abobo Pk 18, ont donc été magnifiés, le dimanche 12 dernier par L'Union fraternelle pour l'action et la bienfaisance (Ufab-Ong) dont ils sont membres.

Ces festivités ont servi de cadre à Soiliho Grambouté, chef de Cabinet au ministère du Budget et du portefeuille de l'Etat, parrain de cette cérémonie, pour donner des conseils d'usage aux nouveaux étudiants en vue de réussir leurs études. " Formez-vous. Améliorez vos compétences. Soignez vos comportements. Évitez les raccourcis ", a lancé l'autorité politique en direction de ses jeunes frères et sœurs.

Cette manifestation de célébration des nouveaux bacheliers avait pour thème : " les secrets du succès de la vie estudiantine et professionnelle ". Relativement à cette thématique, Soiliho Grambouté a invité les étudiants à bien se former pour construire l'avenir. " Travaillez et que vous avez les compétences, les opportunités viendront à vous ", les a-t-il rassurés. Avant de les appeler à ne point emprunter le chemin de de la facilité qui conduit au "broutage" (l'arnaque sur internet).

Le conférencier, Daouda Ballo, a également a insisté auprès des étudiants, nouveaux et anciens, sur la nécessité de tourner le dos aux antivaleurs. " Vous devez avoir des modèles. Des personnes qui vous inspirent sur le chemin du bien. Malheureusement, nous avons aujourd'hui trop d'anti valeurs que les jeunes copient ", a-t-il regretté.

Selon lui, l'étudiant doit avoir un objectif d'étude pour se donner des chances de succès. Et, pour atteindre ses objectifs, il doit avoir comme référence des personnes qui ont réussi dans leurs études.

Le président exécutif de l'Ufab-Ong, Inza Bamba, a exhorté l'assistance à prendre comme modèles, le parrain et le conférencier dont les "parcours sont motivants". "Ils sont une source de motivation pour nous, les plus jeunes. Tant par leur acharnement au travail, leur résilience face à l'épreuve et leur statut professionnel aujourd'hui ", a-t-il justifié.

L'Ufab-ONG agit dans le social à travers la santé et l'éducation en accompagnant notamment ses membres dans leurs études.