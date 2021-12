Cote d'Ivoire: 3e édition des " Awards des entreprises " - Une microfinance primée pour sa participation à l'inclusion financière

Gondo Diomandé , chef de Cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, a présidé la 3e édition des " Awards des entreprises " organisée le 11 décembre, à l'hôtel Radisson Blu (Port-Bouët).

Initiée par une structure de communication, cette cérémonie vise à promouvoir l'excellence, célébrer les personnalités et les entreprises qui ont accompagné et soutenu efficacement le gouvernement dans sa politique de développement économique et social. Plusieurs personnalités y ont pris part, notamment le Commissaire du gouvernement Ange Bernard Kessi et des directeurs généraux d'entreprises publiques et privées d'ici et d'autres pays tels le Mali , le Burkina Faso, la France, l'Inde.

Ainsi, pour sa contribution à l'inclusion financière, l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire (Unacoopec-Ci) s'est vu décerner le prix de la meilleure microfinance. La microfinance est l'un des outils privilégiés pour la mise en œuvre des programmes sociaux tel que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci), une initiative de Madame Dominique Ouattara. Le prix a été réceptionné par Kouao Tola Séraphin, directeur du Crédit, représentant Issiaka Savané, administrateur provisoire de la microfinance. Quant au prix de la meilleure entreprise industrielle, il a été attribué à Nitesh Gupta, directrice d'une entreprise indienne spécialisée dans la fabrication du fer à béton. La lauréate n'a pas caché sa joie de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire.