Sénégal: Agribusiness - L'Ifc et Apix mobilisées pour l'investissement privé

L'agribusiness, cette niche de profits est peu exploitée. La Société financière internationale (Ifc) et l'Apix (Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux) veulent mobiliser les investisseurs et les institutions financières désireuses d'accroître leur portefeuille dans ce secteur en améliorant l'accès à l'information et en proposant un accompagnement.

Investir dans l'agribusiness au Sénégal ne doit pas être une opération commerciale périlleuse. D'autant que ces dernières années, des chaines de valeur comme le riz, la mangue, l'oignon, la pomme de terre, l'anacarde constituent des niches de profit. Mais elles sont insuffisamment exploitées à cause des contraintes liées au manque de données fiables sur les risques et les opportunités, l'accès difficile aux ressources longues.

Pour lever ces freins, la Société financière internationale (Ifc), membre du groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec l'Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (Apix), a organisé, hier, une table ronde qui a réuni plus de trente participants représentant une quinzaine d'institutions financières commerciales et des structures de financement de l'Etat. Ils ont discuté des opportunités de financement à différents maillons des chaînes de valeur mangue, riz, oignon, pomme de terre, anacarde et noix de coco, identifiées comme porteuses. L'objectif poursuivi est de mobiliser l'investissement privé.

Pour ce faire, l'Ifc et Apix s'emploient à améliorer l'accès à l'information et proposent un accompagnement aux investisseurs et aux institutions financières désireuses d'accroître leur portefeuille dans ce secteur. Ainsi, la Société financière internationale a développé des outils d'aide à la décision en analysant les tendances et opportunités de chacune de ces chaines de valeur et en décrivant les conditions de rentabilité de projets d'investissements dans le contexte sénégalais.

En sus de ces outils, l'Ifc propose une assistance technique aux banques commerciales et institutions de microfinance actives dans le secteur agricole. Elle fournit également un appui à la réalisation d'études de marchés, de plans d'action stratégiques et un soutien aux projets pilotes.

Cette table-ronde s'inscrit dans le cadre du Projet d'appui à l'investissement et à la compétitivité de l'agribusiness au Sénégal qui entend mobiliser près de 10 milliards de FCfa d'investissements privés dans ce secteur à l'horizon 2024.