Afrique: CAN 2022 et Covid-19 - La CAF et le Gouvernement camerounais annoncent des mesures fortes face à la pandémie

Nous en savons un peu plus sur le protocole sanitaire mis en place pour la CAN. Le Gouvernement de la République du Cameroun, la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) ont établi un communiqué conjoint.

Ainsi, la liste des points du protocole est dressée:

1- Les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matches de la CAN 2021 que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72h ou d'un TDR antigénique négatif de moins de 24h.

2- Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests COVID sur l'ensemble des sites de la compétition.

Par ailleurs, dans un souci d'objectivité et de neutralité et en vue de garantir les mesures de confiance de part et d'autre, la CAF va faire appel à un laboratoire indépendant internationalement reconnu pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées et leur encadrement.