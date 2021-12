Cote d'Ivoire: Affaire " évasion du palais de justice d'Abidjan " - La police met fin au parcours d'un évadé

La direction de la police criminelle vient d'interpeller un des évadés du violon du palais de justice du Plateau d'août 2019

L'Affaire, évasion du palais de justice d'Abidjan du mois d'août 2019, vient de connaître un dénouement heureux. L'un des présumés acteurs de Cette évasion, Sako Adama alias " BASCOTE " est depuis la nuit du 04 au 05 décembre 2021 dans les filets de la direction de la police criminelle. De sources policières, avant son évasion du palais de justice du Plateau, le nommé Sako Adama alias " BASCOTE ", avait été arrêté pour vol à main armée. Revenant sur son interpellation, le Directeur de la police criminelle, le commissaire divisionnaire de police, Zagadou Vincent DE PAUL, a fait remarquer que Sako Adama alias " BASCOTE " était depuis longtemps recherché pour s'être évadé en août 2019 du palais de justice d'Abidjan-Plateau alors qu'il était en cabinet d'instruction.

" En plus de l'évasion , ce malfrat s'est reconverti en trafiquant de drogue pour sévir dans la région de Gagnoa où à l'aide des informations anonymes et des stratégies appropriées mises en place par mon unité des enquêtes criminelles , Sako Adama alias " BASCOTE ", a été interpellé dans la nuit du 4 au 5 décembre 2021 à Gagnoa ", a rassuré le directeur de la police criminelle. " Par ailleurs , ce malfrat s'est aussi rendu coupable de plusieurs faits de vols à main armée en réunion et de meurtres dont celui qui a couté la vie à un officier des Douanes Ivoiriennes à Adjamé /Williamsville au quartier Paillet en 2015 .

" Aussi a-t-il perpétré plusieurs vols de nuit avec effraction dans des commerces à Bouaké et à Yamoussoukro ", a poursuivi le commissaire divisionnaire de police. Avant son transfèrement devant le parquet, le malfrat Sako Adama alias " BASCOTE " a reconnu les faits qui lui sont reprochés, puis, il a fait quelques précisions. " J'étais en cabinet d'instruction pour vol à main armée ; c'est lorsque deux prévenus, un certain " petit Watao ", un ex-combattant et son complice " Bachirou " ont violenté les agents pour forcer la porte du violon que j'ai profité pour sortir pour rejoindre un ami, un certain Lordjor, en face du stade Félix Houphouët Boigny .Au cours de l'évasion, c'est " petit Watao " qui a arraché l'arme du policier ", dira t-il.