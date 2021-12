Cote d'Ivoire: Sécurisation du district autonome d'Abidjan - Plus de 1000 agents déployés

La préfecture de police d'Abidjan a servi de cadre au lancement d'une opération de sécurisation du district d'Abidjan, en prélude aux fêtes de fin d'année.

Le préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire major de police Dosso Siaka, a procédé, le 15 décembre 2021, au lancement d'une opération de sécurisation dans sa zone de compétence. Dénommée " Opération d'appui à la fluidité, à la lutte contre les incivilités ", elle vient pour renforcer la sécurité en cette période de fin d'année 2021.

Pour rassurer la population quant au niveau de la fluidité routière, le Préfet de police a, à l'occasion, rappelé quelques modifications liées au plan de circulation.

" Effectivement, le plan de circulation a été modifié, notamment au niveau du boulevard Mitterrand. Et à partir de la Riviera 3, tous les véhicules qui sortiront du supermarché prendront la voie au niveau d'Allabra, pour permettre aux véhicules venant de la Riviera 2 de rouler librement vers la Palmeraie. Au niveau de la rue des jardins, on aura un dispositif au niveau de Packo pour permettre également à tous ceux qui viennent de la rue de Saïgon d'aller vers l'Ena, et désengorgé la rue des jardins. Je vous rassure que ce même dispositif est pareil dans chaque commune afin de pouvoir rendre plus fluide la circulation ", a rassuré le préfet de police d'Abidjan.

Et de poursuivre : " Aussi avons-nous mis en place un dispositif pour dégager les gares anarchiques au carrefour, les commerces, afin de permettre aux Ivoiriens de vaquer librement à leurs occupations. Cette opération est possible jusqu'au 15 janvier 2022. Les nouvelles motos lancées qui sont au nombre de 30 font un total de cent avec les anciennes pour plus d'efficacité. Dans le cadre de cette opération, nous avons déployé un effectif de plus de 1000 agents de police ", a précisé le commissaire divisionnaire de Police Dosso Siaka.

Avant le lancement de cette opération, chaque commandant des différentes unités, notamment le service en charge de la circulation et celui de la brigade anti-criminelle ont exposé sur leurs programmes d'activité.

Au volet des données statistiques, le commissaire de police de 1ère classe Coulibaly Kounvolo, de la voie publique, a enregistré dans la période du 1er janvier 2021 au 13 décembre 2021, 26716 accidents de la voie publique occasionnant 19404 dégâts matériels, 7078 accidents corporels avec 9200 blessés et 233 accidents mortels occasionnant 241 tués.