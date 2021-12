Gabon: ANPN - Une Master class pour le montage de produits touristiques

L'écotourisme continue de se frayer du chemin dans l'univers de la diversification de l'économie gabonaise. Le Secrétariat exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) s'est fait l'honneur d'organiser une Master Class sur le montage de produits touristiques.

C'était ce jeudi 16 décembre 2021 au Cap caravane en présence du Secrétaire Exécutif de l'ANPN, Christian Tchemambela, ses collaborateurs et les opérateurs touristiques gabonais.

Les équipes de l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), chargées du tourismes et les opérateurs de l'écotourisme ont communié en participant à une Master class relative au "montage de produits touristiques ". Mais avant tout propos, le Secrétaire Exécutif de l'ANPN, Christian Tchemambela a rappelé que l'une des missions régaliennes de l'administration qu'il représente est "le développement de l'écotourisme". Son agence souhaite apporter sa contribution à la mise en place d'une offre touristique efficiente. Il n'a pas manqué de souligner que le tourisme est présenté comme l'un des principaux secteurs d'avenir pour l'économie gabonaise.

La rencontre entre l'Agence nationale des parcs nationaux et les opérateurs de l'écotourisme est une belle occasion et une opportunité pour Pascal Ogowet Siffon, propriétaire du Cap Caravane et opérateur de l'écotourisme. Dans la présentation du site qui abrite le rendez-vous, il a fait savoir que son ambition est de donner une plus-value à l'écotourisme, faire découvrir le potentiel environnemental, susciter et capter la curiosité des touristes afin qu'ils repartent avec un sentiment d'une découverte accomplie. "Le tourisme est identifié comme un axe majeur qui va contribuer efficacement à la diversification de notre économie " affirme t-il.

La Master class s'est déroulée en deux étapes. La première, dans un endroit couvert et la seconde, en pleine nature. Elle a permis aux participants de communier avec l'environnement. Certains témoignent de l'exceptionnelle diversité biologique et culturelle du Gabon. "Cette volonté d'organiser une master class sur le montage de produits touristiques participe de manière globale à réaffirmer , chez les opérateurs, les principes même de la production touristique et viabiliser l'offre touristique de destination. Pour cela, nous souhaitons renforcer le système de production afin de mettre à la disposition des marchés national et international des produits fiables et durables "a rappelé le Secrétaire Exécutif de l'ANPN.

Parlant de la préservation de la nature,Danielle Loembe, Responsable d'Exploitation de Cap Caravane estime qu'il faut absolument protéger l'environnement. Pour se faire, elle se propose de vendre les grandes émotions, de vendre la curiosité en faisant découvrir des merveilles, les magnifiques de la nature aux touristes ." En découvrant la nature et ses bienfaits, il sera difficile de la détruire. Nous voulons réconcilier l'homme avec la nature. La mangrove, par exemple, elle nous protège de l'érosion et bien d'autres fléaux de la nature" fait elle savoir, tout en reconnaissant que l'homme détruit véritablement la nature.

La formation était participative. Les intervenants ont utilisé des outils pédagogiques variés. Les participants quant à eux, ont pu acquérir une méthodologie pour mettre en pratique leurs acquis en milieu professionnel.