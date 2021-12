Maroc: L'expérience marocaine en matière d'inclusion sociale présentée dans un forum arabe à Amman

Amman — L'expérience marocaine en matière d'inclusion sociale et d'élimination de la pauvreté a été présentée, jeudi à Amman, lors du 4ème Forum ministériel arabe sur le logement et le développement urbain.

La responsable de l'organisation, du suivi et des partenariats au ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Mme Sanaa Hamouzo, a jeté la lumière sur le phénomène de la pauvreté en Maroc, la politique du logement et les stratégies adoptées pour faire face à ce phénomène, ainsi que pour réduire les manifestations de la pauvreté urbaine.

Dans son intervention par vidéoconférence, elle a souligné que le Maroc a réalisé des progrès substantielles dans la lutte contre la pauvreté, grâce à la contribution des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, notant que le taux de pauvreté et de vulnérabilité a baissé en 2019, alors qu'il a continué à se manifester dans le milieu rural.

Le Royaume a déployé de louables efforts pour lutter contre le phénomène de la pauvreté et de l'exclusion dans toutes ses dimensions, en élaborant des programmes innovants dans le cadre des grands chantiers nationaux et stratégies sectorielles, dont notamment l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le projet de généralisation de la couverture sociale, a-t-elle expliqué.

Mme Hamouzo a, à cette occasion, fait savoir que l'indice de pauvreté absolue au niveau national est passé de 4,8% en 2014 à 1,7 en 2019, alors que dans les zones urbaines, il a diminué de 9,5% à 3,9%, notant que la vulnérabilité a connu une baisse remarquable au cours de cette période, passant de 12,5% en 2014 à 7,3 % en 2019.

"Des aides publiques ont été allouées afin de limiter l'aggravation de la pauvreté et des disparités sociales et de renforcer la capacité des familles à résister aux répercussions économiques de la pandémie du coronavirus, ce qui a eu un impact important sur les familles bénéficiaires, comme il a considérablement réduit les effets du confinement sur les citoyens", a-t-elle poursuivi.

D'autre part, la responsable marocaine s'est arrêtée sur le nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui ambitionne la transition vers un Maroc prospère, solidaire et durable à l'horizon 2035.

Ce modèle nécessite la mobilisation de toutes les capacités du pays en plaçant l'élément humain au cœur des priorités des politiques publiques, en favorisant l'autonomisation de tous les citoyens et en renforçant la protection des groupes vulnérables, soutient-elle.

Concernant le domaine du logement, Mme Hamouzo a fait savoir que le Royaume a adopté un ensemble de programmes et de politiques de logement afin de permettre à tous les groupes sociaux, en particulier les plus démunis, d'avoir un logement convenable et d'améliorer leurs conditions de vie selon une vision qui prend en compte les exigences de préservation de l'environnement et de réalisation des objectifs du développement durable.

Elle a de même rappelé que le domaine social est l'un des chantiers majeurs auxquels le Maroc a alloué des ressources importantes au cours des dernières années, conscient que la réalisation du développement humain à travers la fourniture de logements adéquats, l'amélioration des services d'éducation et de santé et l'augmentation du pouvoir d'achat des citoyens, constituent les meilleurs moyens de promouvoir un développement durable, global, équitable et juste.

Ce forum de trois jours, organisé par la Compagnie générale pour le logement et le développement urbain en Jordanie, en coopération avec la Ligue des États arabes et le Bureau régional pour les États arabes du Programme des Nations Unies, vise à examiner les moyens d'accompagner la demande croissante en services et en infrastructures de base, offrir des opportunités d'emploi, obtenir un logement adéquat et abordable, ainsi que discuter des nouvelles visions arabes vers un développement urbain caractérisé par la sécurité, la justice, la résilience et la durabilité.