Maroc: 2021 - La FNM, un influenceur culturel qui s'adapte à la pandémie

Par Sofia El Aouni — Rabat - La Fondation nationale des musées (FNM) a entrepris, durant l'année 2021, un rapprochement entre l'art et le grand public à travers un programme à long terme, dans le but de démocratiser l'accès à la culture et partager les passions muséales ancrées d'immersions sensorielles.

Ce programme, déployé au sein des 16 musées de la Fondation, reflète la qualité scientifique et le sérieux d'une gestion portée sur le résultat qui, malgré un contexte assez difficile marqué par la pandémie, a réussi à occuper les unes des gazettes et faire déplacer les foules dans un strict respect des mesures sanitaires.

Grâce à des tableaux et œuvres fraîchement débarqués qui appellent à une introspection artistique et alimente l'essentiel du visiteur, la FNM a redéfinit la place du musée, une des plus belles inventions des siècles passés.

Avec la fin de cette année 2021, une rétrospective sur les activités artistiques de la Fondation s'est ainsi fleurie d'elle-même afin d'arborer l'engagement de cette institution en faveur de la culture.

Parmi les événements phares de cette année 2021, la FNM compte la publication de la loi N°56.20 élargissant les missions de cette institution et la création du label "musée".

Cet élargissement vient pour placer la culture en tant que facteur essentiel dans le développement de la société. La loi N°56.20 est le résultat de dix années d'expérience et de savoir-faire acquis par la FNM et les établissements muséaux, qui ont contribué au développement des secteurs culturels et muséaux.

Au sujet des expositions, la FNM a organisé plusieurs manifestations au Maroc et à l'international notamment l'exposition " Delacroix, souvenirs d'un voyage au Maroc", "Les promesses de l'art. Une scène artistique actuelle", "L'Afrique vue par ses photographes, De Malick Sidibé à nos jours", "De Rage et de Désir, le cœur battant des Hommes" et "Henri Cartier-Bresson", tous ont été accueillis au Musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain (MMVI) à Rabat.

Elle a également organisé les expositions photographiques "Regards sur la jeune scène photographique marocaine" et "À bonne distance(s)" au musée National de la Photographie, l'exposition "Le Maroc, richesse et diversité" au musée des Confluences Dar El Bacha à Marrakech et l'exposition d'art marocain "Trilogie marocaine 1950-2020" au musée national Centre d'art Reina Sofía, à Madrid.

De par sa vocation d'institution qui promeut l'art et son artiste, la FNM a rendu un vibrant hommage au plasticien Mohamed Melehi, un artiste qui a su façonner l'esthétique des réseaux artistiques postcoloniaux et panarabes à travers des expérimentations géométriques.

Par ailleurs et dans le but d'enrichir la palette muséale du Royaume, la Fondation a reçu les clés de l'ancien tribunal de 1ère instance de Larache pour en faire un musée, un projet scellé par une convention de partenariat avec le ministère de la Justice.

L'institution a également inauguré la Villa Harris, musée de Tanger et lancé le musée du Judaïsme de Fès, une initiative unique dans le monde arabo-musulman.

Côté concours et création artistique, la Fondation a organisé un concours photo en partenariat avec l'Office national des chemins de fer (ONCF), pour célébrer la journée internationale des droits des Femmes.

Elle a en outre signé divers conventions notamment "Train art" avec l'ONCF, qui a pour but de rapprocher et faciliter davantage l'accès des musées aux citoyens, ainsi qu'avec l'Office National Marocain du Tourisme pour la promotion du tourisme et le partage du riche patrimoine local.

Un partenariat a également été établi d'une part, avec l'Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) pour doter le MMVI de panneaux solaires et d'autre part, avec le Lycée Descartes pour permettre aux élèves du Lycée de participer à la mise en valeur du patrimoine muséographique marocain.

Côté coopération, la FNM s'est allié avec l'Institut du Monde Arabe (IMA) en vue de renforcer la dynamique culturelle.

Les dons ont aussi figuré dans l'agenda de la FNM avec notamment le don des biens de Monsieur et Madame Abderrahmane Youssoufi, à la Fondation et ceux de M. El Khalil Belguench qui a offert, à l'occasion des 10 ans de l'Institution, plus de 38 œuvres d'artistes majeurs.

La FNM a fait des musées au Maroc un lieu d'instruction artistique et d'évasion culturelle. En mettant en place des parcours inédits dans ses expositions, la Fondation n'a cessé de façonner ces lieux culturels devenus "lieu de pèlerinage" vacillant entre émotion et savoir.

Des choix audacieux ont été entrepris avec principalement le maintien des portes du musée ouvertes en temps de pandémie et la mise en place de divers programmes d'accès gratuit ou au coût réduit, destinés au grand public.

La FNM a ainsi, dans sa 10ème année, marqué la scène artistique par une forme de médiation muséale, relevant un triple défi, celui d'innover et donner un nouveau regard artistique sur des œuvres fraîchement débarquées, de porter des initiatives inédites assurant une culture pour tous et de maintenir ses portes ouvertes en des temps de crise sanitaire.