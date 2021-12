Afrique du Nord: Coupe Arabe des Nations - Madjid Bougherra - " Je ne pense à aucun autre scénario que la victoire "

Face à la presse avant le gros choc qui les attend en finale de la Coupe Arabe de la FIFA face à la Tunisie, Madjid Bougherra, sélectionneur des A' algérien a livré ses impressions d'avant match.

Les Fennecs vont affronter ce samedi la Tunisie pour le compte de la finale de la Coupe Arabe après un parcours de titan. La bande à Baghdad Bounedja est désormais à une marche du trophée mis en jeu reconnait l'entraîneur.

" Cette compétition était longue. On a fait un petit parcours, avec des confrontations élevées face à l'Égypte, au Maroc, au Qatar, maintenant la Tunisie... mais ce n'est pas la finalité. Désormais, on est à une marche de ce trophée et c'est notre objectif absolu ", a reconnu l'ancien défenseur de la sélection algérienne.

A ce qui concerne l'état d'esprit de Madjid Bougherra, le sélectionneur ne pense qu'à un seul scénario, la victoire.

" Je ne pense à aucun autre scénario qu'à la victoire, c'est normal. On joue chaque match comme une finale et, surtout, on ne veut pas avoir de regrets. Etre arrivé en finale, c'est positif, mais nous sommes des compétiteurs. À la fin, on ne retiendra que le vainqueur, donc nous voulons le trophée! ", a-t-il déclaré.